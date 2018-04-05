В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении экс-главврача ГКБ №1

Длившееся с 2015 года расследование уголовного дела по факту мошенничества в особо крупных размерах будет направлено для рассмотрения в суд. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

Следователи регионального главка установили, что с 2012 по 2015 годы в Новосибирске совершались хищения при закупках лекарства «Палитаксел» и других материалов, необходимых городской клинической больнице №1. Фигурантами дела стала организованная группа из семи человек, которую возглавлял 41-летний менеджер коммерческой организации, занимающейся поставками медицинского оборудования и лекарств. Среди обвиняемых также бывший главный врач ГКБ №1 и экс-депутат Совета депутатов Новосибирска Вадим Коваленко и его сын Андрей Коваленко, а также заведующие двумя отделениями больницы и бывший начальник отдела закупа ГКБ №1.

«Используя свое служебное положение, должностные лица совершили ряд хищений денежных средств в крупном и особо крупном размерах, получаемых медицинским учреждением для приобретения товаров медицинского назначения. Установлено, что контракты заключались по завышенным ценам. Ущерб от противоправных деяний составил более 17 млн рублей», — говорится в сообщении правоохранителей.

В ходе расследования было, кроме того, установлено, что фигуранты дела в 2014-2015 годах совершили покушение на хищение денежных средств в сумме более 3 млн рублей. Всего им инкриминируется 19 эпизодов мошенничества и 2 покушения на мошенничество. На имущество обвиняемых наложен арест, в том числе на 4 квартиры, апартаменты, нежилое помещение, 3 земельных участка, гаражный бокс, 6 автомобилей, мотоцикл, прицеп, наличные денежные средства, а также на счета и вклады на общую сумму более 25 млн рублей.

В 2015 году Вадим Коваленко покинул пост главного врача первой ГКБ, однако отрицал связь этого с возбуждением уголовного дела, говоря, что уволился по собственному желанию после операции на сердце. Его слова подтверждал министр здравоохранения региона Олег Иванинский, называя Коваленко «одним из лучших руководителей». С 2015 года больницу возглавляет Юрий Бравве.

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