Антимонопольная служба отменила итоги конкурса на строительство дороги под Новосибирском

УФАС по Новосибирской области опубликовало решение по жалобе дорожной компании «Дорсиб плюс», которая осталась недовольной действиями заказчиков по строительству дороги в Кольцово.

Антимонопольная служба аннулировала объявленные 15 марта 2018 года результаты определения поставщика, который бы по заказу мэрии Кольцово построил в поселке автомобильную дорогу №10 за 32,25 млн рублей при начальной цене контракта в 38,62 млн рублей. В решении ведомства от 27 марта уточняется, что участник аукциона ООО «Дорсиб плюс» подало жалобу на действия комиссии ГКУ НСО «Управление контрактной системы» и заказчика – администрации Кольцово — при проведении конкурса на определение поставщика, в котором победу одержало ООО «СК Магистраль». В частности, ООО «Дорсиб плюс» считает, что победитель и еще один участник — ООО «Алекс» — представили ненадлежащие сведения в комиссию, но последняя признала их соответствие нормам. Например, ООО «СК Магистраль» предоставило неполный договор подряда для подтверждения опыта работ, а ООО «Алекс» ошиблось в своих подсчетах в смете.

В свою очередь «Управление контрактной системы» возразило, что сведений из договора «СК Магистраль» и ООО «Новосибдорстрой» было достаточно для определения предмета работ.

«Дополнительно уполномоченное учреждение направило запрос в адрес ООО «Новосибдорстрой» с целью проверки представленных ООО «СК «Магистраль» документов. В ответе ООО «Новосибдорстрой» сообщило, что работы по указанному контракту выполнены в полном объеме и в соответствии с техническим заданием. Таким образом, по мнению уполномоченного учреждения, данный участник закупки соответствует требованиям аукционной документации», — говорится в материалах дела на сайте УФАС.

По заявке ООО «Алекс» уполномоченное учреждение также считает, что в документах нет противоречий и их достаточно для определения предмета работ, периода выполнения работ и стоимости контракта. «Дополнительно уполномоченное учреждение обратилось к эксперту для уточнения стоимости работ. В соответствии с ответом эксперта указанная сумма была рассчитана в уровне цен 2001 г. с выведением итоговой сметной стоимости в текущем уровне цен», — возразили в управлении проигравшей конкурс компании.

Однако администрация Кольцово согласилось с «Дорсиб плюс». Аналогичным оказалось решение новосибирского УФАС, которое признало жалобу «Досрсиб плюс» «частично обоснованной», а именно: управление согласилось с неправомерным допуском заявки победителя госзакупки. Единая комиссия теперь должна будет отменить результаты конкурса.

Дорога, о которой идет речь, должна была ввестись в эксплуатацию до 31 октября 2018 года и расположиться в пределах поселка. Протяженность двухполосной трассы составила бы 420 м. Фирма «СК Магистраль», получившая подряд косвенно связана с гендиректором ГК «Стрижи» Игорем Белокобыльским через ООО «ПЛП Стрижи-Северная». «Дорсиб плюс» уже два года подряд выигрывает тендеры мэрии Новосибирска на работы по проекту «Безопасные и качественные дороги». В прошлом году организация ремонтировала участки дорог на ул. Петухова (от площади Кирова до Советского шоссе) и ул. Никитина (от ул. Есенина до ул. Кирова), а в текущем году займется ул. Первомайская за 267,098 млн рублей.

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