Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на своей странице в Facebook рассказал о том, какие дороги муниципалитет планирует отремонтировать в 2018 году.

В апреле 2018 года традиционно начнется ремонт дорог. Ранее уже появлялась информация о том, что мэрия выбрала подрядчика для ремонта дорог по федеральному проекту «Качественные и безопасные дороги. С подрядчиком было заключено пять контрактов на общую сумму 1 млрд рублей. Помимо этого на 500 млн рублей был увеличен общий дорожный фонд. Теперь он составляет порядка 12 млрд рублей. Анатолий Локоть отмечает, что на эти средства в первую очередь капитально будут отремонтированы:

проспект Димитрова и Димитровский мост со спусками и подъёмами,

проезд Энергетиков,

ул. Первомайская,

ул. Немировича-Данченко,

ул. Бориса Богаткова,

ул. Русская

Красный проспект.

Мэр отмечает, что данные работы будут вестись в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

«Напомню, что в капитальный ремонт входит обновление дорожного полотна, обустройство тротуаров и парковочных карманов, установка и замена дорожных знаков, светофоров, пешеходных ограждений, а также нанесение разметки», – сообщил градоначальник.

Помимо этого мэр сообщил, что кроме капитального, планируется провести текущий ремонт дорог на улицах:

ул. Кирова,

ул. Ключ-Камышенское Плато (в районе планетария),

ул. Трикотажная (в районе ул. Авиастроителей),

ул. Объединения,

ул. Учительская,

ул. Александра Невского,

ул. Ипподромская,

ул. Гоголя,

ул. Дачная,

ул. Владимировская,

ул. Троллейная (в районе «тёщиного языка»),

на Бердском шоссе и дамбе ГЭС.

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