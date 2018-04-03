Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на своей странице в Facebook рассказал о том, какие дороги муниципалитет планирует отремонтировать в 2018 году.
В апреле 2018 года традиционно начнется ремонт дорог. Ранее уже появлялась информация о том, что мэрия выбрала подрядчика для ремонта дорог по федеральному проекту «Качественные и безопасные дороги. С подрядчиком было заключено пять контрактов на общую сумму 1 млрд рублей. Помимо этого на 500 млн рублей был увеличен общий дорожный фонд. Теперь он составляет порядка 12 млрд рублей. Анатолий Локоть отмечает, что на эти средства в первую очередь капитально будут отремонтированы:
- проспект Димитрова и Димитровский мост со спусками и подъёмами,
- проезд Энергетиков,
- ул. Первомайская,
- ул. Немировича-Данченко,
- ул. Бориса Богаткова,
- ул. Русская
- Красный проспект.
Мэр отмечает, что данные работы будут вестись в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».
«Напомню, что в капитальный ремонт входит обновление дорожного полотна, обустройство тротуаров и парковочных карманов, установка и замена дорожных знаков, светофоров, пешеходных ограждений, а также нанесение разметки», – сообщил градоначальник.
Помимо этого мэр сообщил, что кроме капитального, планируется провести текущий ремонт дорог на улицах:
- ул. Кирова,
- ул. Ключ-Камышенское Плато (в районе планетария),
- ул. Трикотажная (в районе ул. Авиастроителей),
- ул. Объединения,
- ул. Учительская,
- ул. Александра Невского,
- ул. Ипподромская,
- ул. Гоголя,
- ул. Дачная,
- ул. Владимировская,
- ул. Троллейная (в районе «тёщиного языка»),
- на Бердском шоссе и дамбе ГЭС.