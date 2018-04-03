Анатолий Локоть рассказал, какие дороги будут отремонтированы в Новосибирске в 2018 году

 
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Анатолий Локоть

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на своей странице в Facebook рассказал о том, какие дороги муниципалитет планирует отремонтировать в 2018 году.

В апреле 2018 года традиционно начнется ремонт дорог. Ранее уже появлялась информация о том, что мэрия выбрала подрядчика для ремонта дорог по федеральному проекту «Качественные и безопасные дороги. С подрядчиком было заключено пять контрактов на общую сумму 1 млрд рублей. Помимо этого на 500 млн рублей был увеличен общий дорожный фонд. Теперь он составляет порядка 12 млрд рублей. Анатолий Локоть отмечает, что на эти средства в первую очередь капитально будут отремонтированы:

  • проспект Димитрова и Димитровский мост со спусками и подъёмами,
  • проезд Энергетиков,
  • ул. Первомайская,
  • ул. Немировича-Данченко,
  • ул. Бориса Богаткова,
  • ул. Русская
  • Красный проспект.

Мэр отмечает, что данные работы будут вестись в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

«Напомню, что в капитальный ремонт входит обновление дорожного полотна, обустройство тротуаров и парковочных карманов, установка и замена дорожных знаков, светофоров, пешеходных ограждений, а также нанесение разметки», – сообщил градоначальник.

Помимо этого мэр сообщил, что кроме капитального, планируется провести текущий ремонт дорог на улицах:

  • ул. Кирова,
  • ул. Ключ-Камышенское Плато (в районе планетария),
  • ул. Трикотажная (в районе ул. Авиастроителей),
  • ул. Объединения,
  • ул. Учительская,
  • ул. Александра Невского,
  • ул. Ипподромская,
  • ул. Гоголя,
  • ул. Дачная,
  • ул. Владимировская,
  • ул. Троллейная (в районе «тёщиного языка»),
  • на Бердском шоссе и дамбе ГЭС.
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