Александр Усс провел структурные изменения правительства Красноярского края

В правительстве Красноярского края появится министерство тарифной политики. Врио губернатора Александр Усс подписал такой указ 30 марта, говорится на официальном сайте региона.

В минувшую пятницу врио губернатора Красноярского края Александр Усс подписал указ о внесении изменений в документ «О структуре органов исполнительной власти Красноярского края». Речь идет о создании нового органа исполнительной власти – министерства тарифной политики региона.

Структура будет выполнять функции, закрепленные за Региональной энергетической комиссией Красноярского края: регулирование тарифов в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами. Сама же комиссия будет упразднена, потому что по закону такое регулирование может осуществлять только министерство. Соответствующее решение, напомним, было принято в декабре 2017 года на сессии законодательного собрания.

Информации по кадровому составу 14-го министерства в структуре краевого правительства пока нет. Председателем РЭК сейчас является Александр Ананьев.

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