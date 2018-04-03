Александр Усс провел структурные изменения правительства Красноярского края

В правительстве Красноярского края появится министерство тарифной политики. Врио губернатора Александр Усс подписал такой указ 30 марта, говорится на официальном сайте региона.
В минувшую пятницу врио губернатора Красноярского края Александр Усс подписал указ о внесении изменений в документ «О структуре органов исполнительной власти Красноярского края». Речь идет о создании нового органа исполнительной власти – министерства тарифной политики региона.
Структура будет выполнять функции, закрепленные за Региональной энергетической комиссией Красноярского края: регулирование тарифов в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами. Сама же комиссия будет упразднена, потому что по закону такое регулирование может осуществлять только министерство. Соответствующее решение, напомним, было принято в декабре 2017 года на сессии законодательного собрания.
Информации по кадровому составу 14-го министерства в структуре краевого правительства пока нет. Председателем РЭК сейчас является Александр Ананьев.