Андрей Травников посетил с незапланированной проверкой «Городскую поликлинику №16»

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников 3 апреля нагрянул с проверкой в ГБУЗ НСО «Городская поликлиника №16», говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
Глава Новосибирской области Андрей Травников в ходе визита в «Городскую поликлинику №16» проверил работу клинико-диагностической лаборатории на ул. Новогодней, поликлинического отделения на пр. К. Маркса и терапевтического отделения на ул. Римского-Корсакова, на площадке которого реализован пилотный проект «Бережливая поликлиника».
Проверка показала очевидные недостатки в работе медицинского учреждения. Так, Травников особенно отметил очереди и нестабильную работу call-центра. От регионального минздрава глава региона потребовал решить вопрос очередей, поскольку это, по его словам, «недопустимо». Андрей Травников также заметил, что отныне подобные внеплановые проверки объектов социальной сферы Новосибирской области будут постоянными.