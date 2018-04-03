Новосибирская область оказалась в числе аутсайдеров по организации массового спорта

Министерство спорта России опубликовало итоги смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в субъектах Российской Федерации за 2017 год. Конкурс проходил по четырем направлениям: физическая культура и массовый спорт, подготовка спортивного резерва, спорт высших достижений, адаптивная физическая культуры и спорт.

По итогам анализа всех четырех направлений конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в регионах России за 2017 год Новосибирская область заняла 15 место, уступив строчку Нижегородской области, но обогнав Чувашию. Красноярский край и Омская область в данном рейтинге опередили Новосибирскую область, заняв 7 и 12 места соответственно.

По направлению физическая культура и массовый спорт Новосибирская область оказалась почти в конце списка – на 52-ой позиции. Тогда как ее соседи – Красноярский край, Омская и Кемеровская области – на 26, 25 и 16 местах соответственно. В указанном направлении эксперты оценивали регионы по шести показателям: доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, доля работающего населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, доля спортсменов, выполнивших за год спортивные звания и разряды, доля обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, единовременная пропускная способность спортивной инфраструктуры, результаты внедрения всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

Напомним, ранее врио губернатора региона Андрей Травников оценивал обеспеченность области спортивными сооружениями как одну из самых низких в стране. В настоящее время в областной столице запущен процесс по разработке проекта нового ледового дворца. Обсуждаются также планы строительства регионального центра по спортивной гимнастике и волейбольного центра. Первый объект будет сдан уже в конце года, а к возведению второго приступят сразу после. Кроме того, в Новосибирске может появиться сноубордический комплекс.

По подготовке спортивного резерва Новосибирская область стала 12-ой в стране. Здесь учитывались такие показатели, как доля занимающихся на этапах высшего спортивного мастерства и спортивного совершенствования, доля организаций, осуществляющих спортивную подготовку, результаты спортсменов на международных и всероссийских соревнованиях, участие в финальных этапах всероссийских физкультурных мероприятий (спартакиадах, универсиадах), количество кандидатов в сборные команды России. По этому направлению лучший результат из регионов Сибири показал Красноярский край, получивший 6 место.

Спорт высших достижений, где Новосибирская область закрепилась на 12 месте, оценивался по результатам спортсменов на соревнованиях мирового, европейского и всероссийского уровней, доле спортсменов, вошедших в списки кандидатов в сборные команды России, количеству проведенных в регионе соревнований различного уровня, доле выявленных нарушений антидопинговых правил спортсменами субъекта. Красноярский край здесь вновь опередил сибирские регионы с попаданием на 7 место.

Новосибирская область стала лучшей в Сибири по развитию адаптивной физической культуры и спорта, где регион получил от экспертов 15 место. Здесь ими учитывалось: доля спортсменов-инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, доля спортсменов-инвалидов, получивших спортивные звания и разряды, результаты спортсменов-инвалидов на соревнованиях, доля спортсменов-инвалидов, вошедших в состав сборных команд России.

Областным исполнительным органом государственной власти Новосибирской области, отвечающим за сферу физической культуры и спорта, является департамент физической культуры и спорта Новосибирской области. Его с 29 февраля 2016 года возглавляет заслуженный мастер спорта СССР Сергей Ахапов.

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