После пожара в ТЦ «Зимняя вишня» торговые центры могут обязать перенести кинотеатры и детские комплексы на нижние этажи

В Госдуме идут обсуждения того, чтобы обязать владельцев торгово-развлекательных комплексов перенести кинотеатры и детские игровые зоны на нижние этажи зданий, пишет ТАСС.

После трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» появились инициативы по размещению развлекательных площадок и кинотеатров в ТРЦ на нижних этажах. Кроме того, планируется, что уголовная ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, будет усилена. С такими предложениями в федеральный минстрой обратились депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия». В частности, они требуют запретить размещение детских площадок и кинотеатров выше второго этажа.

«Я думаю, к концу года вся работа с точки зрения нормативно-правового регулирования будет завершена, и в этом году торговые центры уже приступят к соответствующей реорганизации», — цитирует ТАСС зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного.

Объединенная сеть кинотеатров «Формула кино» и «Синема парк» поддержали предложение депутатов, говорится в сообщении RNS со ссылкой на пресс-службу киносети. Однако, там подчеркнули, что предложение можно реализовать только при строительстве новых кинотеатров, поскольку «в настоящих обстоятельствах оно практически не осуществимо». Представители «Формулы кино» и «Синема парка» заметили, что в данный момент большее внимание следует уделять «исправности и соответствию нормам систем противопожарной безопасности.

В свою очередь, в Российском совете Торговых центров агентству заявили, что перенос кинотеатров и детских площадок на первые этажи нереализуем без принципиальных потерь в качестве предоставляемых услуг. Тем не менее, если инициатива будет утверждена на законодательном уровне, то ее реализация позволит ускорить закрытие торговых центров непрофессионального уровня.

Очаг возгорания в «Зимней вишни» находился на верхнем этаже, где как раз располагались игровые комнаты и кинотеатр. Из 64 погибших 41 – дети. По делу о пожаре к настоящему моменту арестованы семь человек.

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