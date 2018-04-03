Мэрия Новосибирска закупила новую технику для борьбы с пылью

Технику для уборки улиц в теплое время года привезли в Новосибирск. На дороги она выйдет после регистрации и постановки на учет, передает пресс-центр мэрии Новосибирска.

Дорожно-эксплуатационные учреждения Новосибирска получат новые машины для весенней уборки города. По сообщению пресс-центра мэрии, в конце прошлой недели в город было поставлено 10 вакуумных подметально-уборочных машин City Fante, предназначенных для летнего (основная комплектация) и зимнего (опция) содержания дорог и территорий с твердым покрытием. Температурный режим эксплуатации машины: от минус 35 оС до плюс 50 оС. В Новосибирске теперь также будут работать три вакуумные уборочные коммунальные машины ВКМ 2020, которые применяются для эффективной и экономичной уборки, как узких проходов, так и больших площадей; три комбинированные машины ЭД500К с пескоразбрасывающим, поливомоечным и плужно-щеточным оборудованием на базе шасси грузового автомобиля. Эта модель предназначена для всесезонной очистки искусственных покрытий автодорог. И, наконец, город закупил четыре новых трактора «Беларус-82.1».

Напомним, что это второй этап пополнения парка уборочной техники: ранее мэрия получила 10 единиц снегоуборочной техники, которые поставщик привез в феврале. Учитывая полученные 20 единиц летней техники, ООО «Меркатор Холдинг по контракту должно поставить городу еще 18 спецмашин для ремонта и уборки дорог.

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