Аману Тулееву будут ежемесячно платить 50 тыс. рублей

После досрочной отставки Аману Тулееву полагаются ежемесячные выплаты, служебное помещение, резиденция и помощник, передают РИА «Новости» со ссылкой на полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло.

Во время брифинга 2 апреля после представления врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло рассказал журналистам, что присвоенное Аману Тулееву в декабре 2011 года почетное звание «Народный губернатор» остается за ним.

Согласно закону, с таким званием Аману Тулееву положены ежемесячная выплата в размере 50 тыс. рублей, резиденция, служебное помещение в здании региональной администрации и помощник для осуществления общественной деятельности. Что касается резиденции, то бывшему главе региона и его супруге передается пожизненно в безвозмездное пользование охраняемое жилое помещение в селе Мазурово, находящееся в 17 км от Кемерова. Резиденция находится в собственности регионального правительства, и расходы по ее содержанию ложатся на региональный бюджет.

Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев получил почетное звание «Народный губернатор» «в знак многолетнего самоотверженного служения людям и народного признания исключительных заслуг перед Кемеровской областью». В тексте закона о присвоении звания говорится, что ежемесячная выплата ежегодно индексируется с учетом уровня инфляции.

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