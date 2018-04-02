2 апреля аналитики HeadHunter.ru опубликовали ТОП-10 самых высокооплачиваемых вакансий, открытых в Новосибирске в марте 2018 года.

Как сообщает пресс-служба HeadHunter.ru в ТОП-10 вошли вакансии с денежным вознаграждением до 600 000 рублей в месяц. Самая высокооплачиваемая вакансия марта относится к научной сфере. Научному сотруднику, работающему в Китае, предлагалась заработная плата от 300 тысяч рублей до 600 тысяч рублей. На втором месте дивизиональный директор в федеральную компанию, который может получать от 200 тысяч рублей до 400 тысяч рублей. Замкнула тройку вакансия директора отдела разработки в международной компании. Ему предлагалась зарплата от 200 тысяч рублей.

Следует отметить, что самые высокие зарплаты предлагаются, в основном, в сфере продаж – директорам по продажам, руководителям отдела продаж и менеджерам по продажам. Также в ТОП-10 две компании, нуждающиеся в высших менеджерах. Еще двум требовались сотрудники сферы программирования. В целом, новосибирские компании за последний месяц открыли 936 вакансий с зарплатой от 100 000 руб.

Также источник сообщил, что диапазон средних зарплат жителей Новосибирска с начала этого года составил от 28 000 рублей до 57 000 рублей.

Напомним, что по итогам февраля зарплата самой дорогой вакансии Новосибирска составляла 250 тысяч рублей.

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