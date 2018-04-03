В прошлом году Microsoft совместно с Superjob провели исследование экономически активных граждан по всей России и пришли к выводу, что в ближайшие три года российский бизнес перейдет на адаптивную форму управления. То есть гибкую, легко адаптирующуюся под внешние и внутренние изменения. С учетом этой модели логично объединение «облачной» операционной системы, офисного пакета и системы контроля периметра в один программный продукт. Руководитель подразделения «Промышленность», Microsoft в России АНТОН ГОСТЕВ рассказал «КС» о том, к чему пришла компания, и какие еще тренды в поведении пользователей выявила в своем исследовании.

– Антон, как возникла идея объединения «облачной» операционной системы, офисного пакета и системы контроля периметра в один программный продукт?

– Прежде всего, это результат долгой работы по изучению, отслеживанию трендов и тенденций в бизнесе, экономике. И то исследование с Superjob было далеко не единственным. Мы пришли к выводу, что набор, который необходим каждому заказчику – это безопасная операционная система, полный комплект офисных приложений и система безопасности, обеспечивающая контроль периметра защищенных данных. Важно учитывать мнение не только заказчиков, нам интересно, какие инструменты нужны разным группам пользователей. Поэтому результатом нашей работы стала конвергентная платформа, которая работает не только под Windows, но и на «маках», смартфонах и планшетах с ОС Android и iOS, смарт-устройствами и так далее.

На сегодня все больше сотрудников находится в режиме мобильности. По статистике, до 37% из них постоянно находятся в движении, но при этом нуждаются в постоянном и стабильном функционале, вне зависимости от того, где они сейчас находятся.

– Исходя из результатов опросов – кого бы вы назвали ключевым драйвером «адаптивности» рабочих процессов: рядовых сотрудников или руководителей?

– Трансформация модели управления – общемировая тенденция, которая не миновала и Россию. В исследовании с Superjob мы опрашивали руководителей, менеджеров по работе с персоналом и прочих сотрудников независимо друг от друга – в итоге 78, 71 и 53% соответственно назвали первоочередной задачей внедрение технологий для совместной и мобильной работы. Получается, что среди руководителей процент тех, кто придерживается этого мнения больше, но роль самих сотрудников тоже не стоит приуменьшать. Сейчас среди них все больше молодых людей, у которых свои взгляды на комфортность работы. Многим из них офисные рамки кажутся слишком тесными, им нужен более творческий подход к исполнению обязанностей и, если его удовлетворить, это не может не сказаться на производительности труда. Более 50% участников нашего опроса по всем группам сошлись на том, что те компании, которые начнут модернизировать внутреннюю культуру в соответствии с запросами сотрудников, получат конкурентное преимущество. И если сотрудникам нужна гибкость и мобильность – значит, мы должны ее обеспечить. Но это создает и дополнительные сложности – в первую очередь, в плане безопасности хранения данных.

– По поводу личных устройств в корпоративной сети – насколько рискованно их включения в общий оборот информации и насколько стоит бояться самим пользователем, что система безопасности «превысит свои полномочия»?

– Концепция Bring Your Own Device набирает обороты уже далеко не первый год. Сейчас порядка 70% сотрудников так или иначе используют в работе свои личные гаджеты, в основном владельцы планшетов. Чтобы люди и компания друг другу доверяли, необходимо провести границу между личными и корпоративными данными, хранящимися на устройстве и задача компании – обеспечить безопасность последних. Личные данные остаются приватной зоной, куда корпоративная система не вмешивается – во всяком случае, без ведома владельца устройства. Существует международная практика SAM (Software Asset Management) или управление программными активами, с ее помощью ИТ-служба компании может провести бесплатный анализ всех устройств, подключенных к корпоративной сети, посмотреть, кто из сотрудников к чему имеет доступ, есть ли в сети неучтенные, потенциально опасные девайсы, сформировать стратегию по оптимизации ИТ-инфраструктуры.

– Какую главную задачу вы ставите перед своим новым продуктом – какую проблему заказчика он должен решать в первую очередь?

– Эти задачи не меняются и остаются актуальными для любой организации: снижение издержек, возврат вложенных инвестиций и мотивация сотрудников работать лучше и эффективнее. Задача Microsoft – предложить инструментарий, который закроет все три ключевые направления. Как этого можно достичь? Во-первых, издержки: конвергентные решения в виде одной многозадачной платформы позволят избежать лишних затрат на сторонние продукты. Плюс, очень важно, чтобы они эффективно и быстро внедрялись и включались в работу, чем быстрее – тем скорее отобьются вложения. Не стоит забывать и о лояльности клиентов: знакомое приложение позволит быстро и просто адаптироваться, войти на новый уровень коллаборации с партнерами и поставщиками.

Не стоит рассматриватьэто решение как простой набор уже существующих продуктов – это абсолютно бесшовная гибкая система, в которой можно получить все необходимое с минимальным привлечением сторонних производителей.

– Но они все-таки привлекаются – не так давно промелькнула новость о том, что Microsoft начала сотрудничество с Blackberry как раз в вопросах безопасности мобильных устройств в сети. Планируете ли вы и дальше расширять такого рода партнерские программы?

– Вопросы безопасности, как уже говорилось, требуют очень много внимания. Очень много. Обмен информации, коллаборация с другими поставщиками дает преимущество в получении передовых технологий. С точки зрения безопасности важнее всего понимать, какими приложениями и инструментами пользуются сотрудники – а потом все это учитывать, инвентаризовать и отслеживать слабые места, чтобы обеспечивать безопасность периметра.

– Есть ли у вас «образ заказчика», на которого вы ориентировались, создавая новый продукт?

– На самом деле мы ориентируемся на организации всех уровней и направлений. Среди них есть как крупные и транснациональные (востребованность нашего продукта для них очень высока), так и малый и средний бизнес, где адаптивность и готовность принять новые технологии зачастую оказываются вопросами выживания, конкурентных преимуществ, изменения поведенческой модели заказчиков и так далее. За последние месяцы мы подключили несколько тысяч юридических пользователей.

– Поскольку платформа является облачной, основным «системным требованием» для нее должно быть качество связи – какие у нее запросы к скорости и стабильности соединения и возможна ли работа в оффлайне?

– Доступ во всемирную сеть, безусловно, необходим – основная задача Microsoft 365 заключается в непрерывности работы, а значит, постоянном обмене данными. Что касается требований к качеству связи – стандартных сервисов, обеспечивающих мобильный доступ в интернет по стандартам 3G и 4G вполне достаточно. Оффлайн доступ – его можно обеспечить при правильной конфигурации, мы учли, что пользователю может понадобиться работа там, где связи нет. Например, в полете. Поэтому есть возможность получить оффлайн-версию документов, с которыми можно работать на самом устройстве и синхронизировать при возвращении в сеть. В целом, особых ограничений нет, на сегодня 75% всех жителей Земли имеют доступ к мобильному интернету, поэтому пользоваться нашими технологиями можно практически везде.

– Есть ли у сибирских заказчиков какая-то региональная специфика с точки зрения использования продукта?

– Я сам какое-то время возглавлял территориальное подразделение Microsoft по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку, поэтому лично сталкивался с проблемой взаимодействия сотрудников, которые зачастую находились в отдаленных и труднодоступных местах. Да, инструменты, позволяющие меняться документами, задачами и так далее, существовали уже тогда, но современные технологии позволили очень сильно эту задачу упростить, включив в себя весь основной функционал. Я и сам заметил, как повысился уровень моей эффективности и насколько оперативнее, я стал решать различные задачи. Сейчас я много путешествую по России, и Сибирь – регион, уникальный, в первую очередь, своими расстояниями. Здесь возможность общаться друг с другом в обход этих расстояний в реальном режиме играет очень важную роль. Новые продукты позволят сибирякам поднять уровень коллаборированности и качества связи между собой, они больше не будут чувствовать себя оторванными от всего мира – и это не может не сказаться на качестве работы.

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