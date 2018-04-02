Четыре субъекта СФО получили дополнительные средства на развитие автодорог

Правительство РФ на заседании 29 марта одобрило распределение между регионами России дополнительных 6,1 млрд рублей на финансирование дорожной деятельности.

Между 30 субъектами РФ кабмин распределил еще 6,1 млрд рублей на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Такое распоряжение 2 апреля появилось на сайте правительства России.

Восемь субъектов Федерации из этой суммы получат 2,1 млрд рублей на «реализацию крупных, особо важных для социально-экономического развития проектов». Для Республики Алтай в федеральном бюджете на это предусмотрено 442,466 млн рублей.

На приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности дорог регионального, межмуниципального и местного значения правительство выделило 2,5 млрд рублей 14 регионам. Омская область на эти цели получит 78,7 млн рублей.

На строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений пяти субъектам досталось 1,3 млрд рублей. Сибирь в этом перечне не представлена.

Наконец, для финансирования работ по проекту «Безопасные и качественные дороги» 200 млн рублей рублей ушло восьми субъектам Федерации, в том числе Красноярскому краю – 85,22 млн рублей, Иркутской области – 15,8 млн рублей, Омской области – 27,72 млн рублей.

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