В Кемерове 27 марта прошло совещание по ликвидации последствий пожара в ТРК «Зимняя вишня». Названы две основные версии, ставшие причиной трагедии.

Во время совещания под председательством президента РФ Владимира Путина, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сказал о двух основных версиях возникновения пожара в торговом центре «Зимняя вишня». По его словам, пожар мог возникнуть из-за возгорания проводки или поджога. Было выявлено также, что пожарная сигнализация не работала с 19 марта, а охранник ТЦ после начала пожара не включил систему оповещения, которая работала, в отличие от сигнализации. Ранее в СМИ публиковалась информация, что отвечающий за систему пожарной безопасности и за сигнализацию не имел специального образования и никогда не работал со сложной техникой. «Отключилась (сигнализация — «КС»), и никто не занимался, не выяснял, почему она не работает с 19 числа», — заметил глава следкома.

Говоря о владельцах ТЦ, Александр Бастрыкин упомянул основателя «КДВ групп» Дениса Штенгелова, который, как уже писал «КС», не стал скрывать своего отношения к объекту. Между тем в сообщении главы СК прозвучало, что в 2013 году Кемеровский кондитерский комбинат был преобразован в ООО «Зимняя вишня» с нарушениями. «Главными спонсорами, соучредителями этого вновь образованного юридического лица являются некий Штенгелов Денис Николаевич, 78% капитала, живет в основном в Австралии, бывший местный предприниматель, и Семенов Игорь Александрович, у него 17% активов этого центра. Руководит некая Судденок (Надежда Судденок накануне была задержана – «КС»), которая является арендатором помещений», — рассказал президенту Бастрыкин.

В свою очередь Владимир Путин, пишет РИА «Новости», поручил главе СК дать правовую оценку действиям лиц, допустивших трагедию. «Без денег справку нельзя получить, а за деньги все, что угодно подпишут», — сказал президент.

В числе причин пожара он назвал преступную халатность и разгильдяйство. «Что же у нас происходит? Это ведь не боевые действия, не выброс метана в шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей. Из-за чего? Из-за какой-то преступной халатности, из-за разгильдяйства. Как это вообще могло случиться? В чем причина?», — приводит пресс-служба Кремля слова Путина.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев доложил президенту, что в ближайшее время проведет личный прием родственников погибших. Он подтвердил, что пожар унес жизнь его племянницы. «После звонка, что погибла племянница, я уже все понял. Но повторно не стал Вам звонить, потому что картина уже примерно представлялась. Остальное, Вы совершенно правильно сказали, на ровном месте: разгильдяйство, халатность, попустительство», — обратился к президенту губернатор.

По источникам Тулеева, в тот день в торговом центре был утренник с фейерверками. Он признал, что в здании были закрыты двери кинотеатра, запасные выходы, работающая в полную мощь вентиляция не была оснащена дымоудалением.

Тем временем жители города провели у здания областной администрации стихийный митинг. По разнящимся данным, количество человек оценивается от 1 тыс. до 5 тыс. Митингующие скандировали «Тулеев! В отставку!». Звучали также сомнения, что официальные заявления о числе погибших неверны. Мэр Кемерова Илья Середюк отправил инициативную группу жителей в городские морги, чтобы они убедились, сколько тел погибших было доставлено туда. По последним данным сообщается о 64 погибших.

По словам вице-губернатора Кузбасса Владимира Чернова, вышедшего к митингующим, в день пожара в здании «Зимней вишни» находилось около 1,5 тыс. человек, 700 из которых вывели пожарные, а остальные покинули ТЦ самостоятельно.

После совещания Владимир Путин посетил в больнице пострадавших при пожаре. Там он встретился с с 18-летним Иваном Заварзиным, который, спасаясь от пожара, выпрыгнул с верхних этажей. Пострадавший рассказал, что в первые минуты многие не поверили в серьезность происходящего и думали, что тревога учебная.

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