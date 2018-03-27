Как сообщил Новосибирскстат, по состоянию на 1 января 2018 года численность населения Новосибирской области составила 2788,8 тыс. человек. Это на 9,3 тыс. человек больше значения предыдущего года. Отмечается, что рост численности населения региона наблюдается последние 10 лет.

Источник сообщает, что по результатам 2017 года – естественный прирост, наблюдавшийся в области в течение последних 5 лет, сменился на естественную убыль. Тем не менее, миграционный прирост обеспечил регион 10,7 тыс. человек, тем самым компенсировав естественную убыль 1,4 тыс. человек. Миграция вновь стала единственным источником увеличения численности населения области.

Эксперты Новосибирстата утверждают, что большая часть населения области проживает в городской местности – это 2204,3 тыс. человек или 79%. За 2017 год городское население увеличилось на 0,5% или на 10,6 тыс. человек. При этом жители столицы Сибири составляют 73% всех жителей городов области. По сравнению с прошлым годом численность населения Новосибирска выросла почти на 10 тыс. человек и составила 1612,8 тыс. человек.

Среди районов Новосибирска самым крупным стал Ленинский, в котором проживает 302,8 тыс. человек. На втором и третьем местах, Октябрьский район, с численностью населения 225,9 тыс. человек и Калининский район, с показателем 200,7 тыс. человек соответственно.

Что касается сельского населения, его численность за 2017 год уменьшилась на 1,3 тыс. человек и составила 584,5 тыс. человек в регионе. Среди сельских жителей по-прежнему наблюдается естественная убыль, установившаяся с 1993 г. Однако, в сельской местности в рассматриваемый период вместе с этим наблюдался миграционный прирост, зафиксированный у сельчан области впервые за последние два десятилетия.

Рост численности населения можно проследить в 4 городских округах Новосибирск, Бердск, Обь, Кольцово и 5 муниципальных районах Коченевский, Мошковский, Новосибирский, Ордынский, Сузунский. Уменьшение же численности сильнее всего отмечалось в Здвинском, Каргатском, Кыштовском, Кочковском и Северном районах.

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