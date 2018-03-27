Бинбанк отменил комиссию при переводе кемеровскому отделению «Российского Красного Креста»

 

Бинбанк отменил комиссию за денежные переводы со счета на счет по реквизитам Кемеровского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».

Клиенты Бинбанка, желающие перечислить помощь пострадавшим от пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово, смогут сделать это через интернет- или мобильный банк Бинбанка.

Банковские реквизиты для перечисления пожертвований:
Кемеровское региональное отделение
Общероссийской общественной организации
«Российский Красный Крест»
ИНН/КПП 4207013405 / 420501001
Отделение № 8615 Сбербанка России г. Кемерово
Расчетный счет 40703810426020100054
Кор.счет 30101810200000000612
БИК 043207612
Назначение платежа: оказание помощи пострадавшим при пожаре

Бинбанк выражает свои искренние соболезнования семьям пострадавших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня».

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