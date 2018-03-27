Бинбанк отменил комиссию за денежные переводы со счета на счет по реквизитам Кемеровского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».
Клиенты Бинбанка, желающие перечислить помощь пострадавшим от пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово, смогут сделать это через интернет- или мобильный банк Бинбанка.
Банковские реквизиты для перечисления пожертвований:
Кемеровское региональное отделение
Общероссийской общественной организации
«Российский Красный Крест»
ИНН/КПП 4207013405 / 420501001
Отделение № 8615 Сбербанка России г. Кемерово
Расчетный счет 40703810426020100054
Кор.счет 30101810200000000612
БИК 043207612
Назначение платежа: оказание помощи пострадавшим при пожаре
Бинбанк выражает свои искренние соболезнования семьям пострадавших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня».