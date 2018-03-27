Бинбанк отменил комиссию за денежные переводы со счета на счет по реквизитам Кемеровского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».

Клиенты Бинбанка, желающие перечислить помощь пострадавшим от пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово, смогут сделать это через интернет- или мобильный банк Бинбанка.

Банковские реквизиты для перечисления пожертвований:

Кемеровское региональное отделение

Общероссийской общественной организации

«Российский Красный Крест»

ИНН/КПП 4207013405 / 420501001

Отделение № 8615 Сбербанка России г. Кемерово

Расчетный счет 40703810426020100054

Кор.счет 30101810200000000612

БИК 043207612

Назначение платежа: оказание помощи пострадавшим при пожаре

Бинбанк выражает свои искренние соболезнования семьям пострадавших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня».

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