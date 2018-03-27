Томский миллиардер Денис Штенгелов не стал отрицать, что имеет отношение к кемеровскому ТРЦ «Зимняя вишня» и пообещал выплатить по 3 млн рублей компенсации на каждого погибшего при пожаре.

Бенефициар «КДВ групп» и совладелец сгоревшего в Кемерово торгового центра «Зимняя вишня» Денис Штенгелов подтвердил, что сейчас находится в Австралии, однако, как пишет РИА «Новости» со ссылкой на бизнесмена, в ближайшее время он прибудет в Россию.

Он объяснил, что холдинг «КДВ групп» не имеет отношения к ТЦ «Зимняя вишня»: Штенгелов является совладельцем центра как физическое лицо. «Девять-десять лет назад я являлся основным инвестором торгового комплекса», — отметил он в разговоре с агентством и добавил, что ему уже звонили следователи для прояснения структуры собственников здания.

О случившемся пожаре Денис Штенгелов, по его словам, узнал по телефону. Затем оперативную информацию он отслеживал по интернету. Напомним, депутат Госдумы от Кузбасса Антон Горелкин возложил вину именно на Дениса Штенгелова, который «зарабатывал на «Зимней вишне».

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.