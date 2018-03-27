Как стало известно «КС», известный новосибирский журналист, телеведущий, продюсер Антон Веселов назначен заместителем руководителя департамента корпоративного управления АО «Академпарк». До текущего момента он занимал позицию заместителя директора ГПНТБ СО РАН по связям с общественностью.

Антон Веселов перешел на работу в Технопарк новосибирского Академгородка. В должности заместителя руководителя департамента корпоративного управления АО «Академпарк» он будет курировать коммуникационную деятельность с резидентами, учеными, властями. Информацию об этом изданию подтвердил сам Антон Веселов.

Напомним, что пост главы «Академпарка» на сегодня занимает Владимир Никонов. 27 марта в Технопарке состоится церемония открытия регионального оператора Сколково в Новосибирской области. А также, с участием врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова будут подведут итоги весеннего интенсива — имена победителей бизнес-ускорителя А:СТАРТ 2018 будут объявлены вечером 27 марта.

Антон Веселов получил техническое образование в НГТУ. Последние 20 лет работает в прессе. В разное время возглавлял журнал Status и газету «Конкурент», руководил издательскими проектами журнала «Большой город» в Новосибирске, был руководителем пресс-центра «Эксперт-Сибирь». С 1999 года сотрудничает с газетой «Коммерсант-Сибирь», а в дальнейшем — «Континент Сибирь», в которой в начале 2000-х возглавлял рубрику «общество». С 2010-х Антон Веселов трудился на телевидении — был автором программ, продюсером и ведущим телеканала «Россия24». Кроме того, он активно работает в качестве ведущего и модератора различных мероприятий, в частности форумов и круглых столов с участием представителей власти и бизнеса.

До прихода в Академпарк Антон Веселов являлся заместителем директора ГПНТБ СО РАН по связям с общественностью. Как минимум до празднования столетия библиотеки в сентябре 2018 года он продолжит курировать начатые на посту заместителя директора ГПНТБ СО РАН проекты. Среди важнейших событий ближайшего времени — Тотальный диктант (14 апреля), Библионочь (21 апреля), Городские дни науки в мае, международный фестиваль Книжная Сибирь в середине сентября. В программе мероприятий — выставка творческих работ в стиле архитектурного скетчинга и макета “EVOLUTIO”, выставка промышленного дизайна «родом из Новосибирска», Чемпионат по созданию Машин Голдберга, мастер-класс по бумбоксингу и по экстремальному тайм-менеджменту, презентация книги «111 карьерных вопросов», концерты молодежного оркестра и бал от Историко-культурного центра «Отражение».

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