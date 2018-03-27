Президент России Владимир Путин прибыл в Кемерово на место трагедии

Утром во вторник президент РФ Владимир Путин прилетел в Кемерово, где 25 марта пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» унес десятки жизней.

Как сообщает «Интерфакс», 27 марта в Кемерово прибыл глава государства Владимир Путин. Он уже был на месте трагедии и положил букет роз к стихийному мемориалу, куда люди приносят игрушки, цветы и свечи. После этого президент заслушает доклады регионального руководства и экстренных служб по ситуации. Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил журналистам, что Владимир Путин перенес значившиеся в графике праздничные мероприятия, в том числе церемонию награждения деятелей культуры.

В результате пожара в в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово по имеющимся пока данным погибли 64 человека, госпитализированы 11 человек. Они поступили преимущественно с отравлением угарным газом. В тяжелом состоянии находится 11-летний мальчик, выпрыгнувший с четвертого этажа. Его родители не смогли спастись. «Были проведены телеконсультации с ведущими детскими анестезиологами-реаниматологами и токсикологами. Терапия вся согласована. Сегодня она подкорректирована с учетом положительной динамики. При необходимости мальчик будет проходить реабилитацию в лучших центрах страны», — сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Вероника Скворцова добавила, что в Кемерово также прибыли ведущие психиатры из института Сербского из Москвы во главе с Зурабом Кекелидзе. По ее словам, было опознано 25 тел погибших, из которых 13 — дети.

В Кузбассе объявлен траур с 27 по 29 марта. В день траура на всей территории Кемеровской области будут приспущены государственные флаги РФ и флаги Кемеровской области. Учреждениям, организациям и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.

По сообщению официального представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко, к настоящему моменту задержаны и допрошены пятеро подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, сотрудник ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения. «Следствием уже получены доказательства, свидетельствующие о вопиющих нарушениях, которые привели к столь тяжким последствиям. Они были допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в ее процессе. Более того, оказалось, что пожарные выходы были заблокированы», — говорится в докладе СК РФ.

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