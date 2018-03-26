В красноярском правительстве произошли новые кадровые назначения

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс подписал 26 марта три распоряжения, назначив трех госслужащих руководителями различных ведомств. Об этом стало известно из документов регионального управления кадров.

В понедельник, 26 марта врио губернатора Красноярского края Александр Усс назначил руководителем регионального агентства государственного заказа Марину Вразовскую. Прежде, с 2013 года, она была начальником отдела государственных закупок, затем заместителем руководителя – начальником отдела государственных закупок КГКУ «Управление капитального строительства». До нее госзаказом руководил Владимир Часовитин: он сейчас является и.о. министра экологии и рационального природопользования края.

Управление внешних связей губернатора возглавила Ольга Коростелева, которая до этого, с 2016 года, была заместителем руководителя управления.

Другим распоряжением врио провел кадровые перестановки в управлении по работе с обращениями граждан – общественной приемной губернатора края. Там начальником стал бывший заместитель начальника управления – начальник отдела по работе с письменными обращениями граждан управления по работе с обращениями граждан – общественной приемной губернатора Красноярского края Олег Савенков. Он занял место ушедшей в мэрию на пост замглавы Красноярска Натальи Бобровой.

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