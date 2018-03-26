В пятницу 23 марта совет директоров Банка России провел очередное заседание по кредитно-денежной политике, на которой принял решение еще раз скорректировать ключевую ставку ЦБ, уменьшив ее на 25 процентных пункта. Теперь она составляет 7,25% годовых. Какие факторы повлияли на это решение, и что ждет ключевую ставку в дальнейшем – в материале «КС».

В первую очередь, на решение регулятора повлиял устойчиво низкий уровень годовой инфляции. По данным ЦБ все больше товаров и услуг дорожает не быстрее, чем на 4% в год: в декабре их было около 65%, в феврале – уже примерно 75%.

Ряд экспертов еще до заседания считали будущее снижение очевидным решением: «Низкая инфляция, снижение инфляционных ожиданий в январе до 8,4 с 8,9% и полноценное возвращение России в список стран с рейтингом инвестиционного уровня отрывают перед ЦБ пространство для снижения ставки на 50 процентных пунтктов» – отметил незадолго до принятия данного решения управляющий директор «БКС Ультима» Олег Сафонов.

По мнению экспертов, Центробанку еще есть куда снижать ключевую ставку – несмотря на то, что она с начала года уменьшалась уже дважды, этот показатель остается чрезмерно высоким в условиях уменьшившейся до 2,2% инфляции при объявленном ЦБ долгосрочном таргете в 4%. «Жесткая монетарная политика, которая замедляет экономический рост и давит на реальные доходы, является в значительной степени вынужденной мерой», – высказывается аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. По его мнению, инфляционные ожидания в России поднимают неуклонно дорожающие услуги государственных монополий (услуги ЖКХ и транспорта), а также остаточные воспоминания о девальвации 2014 года и последовавшим за ней инфляционном шоке. Понижение ставки не сможет удержать низкий уровень инфляции, если Банк России не решит проблемы с высокими инфляционными ожиданиями.

«Мы прогнозируем, что в течение 2018 года ключевая ставка Банка России будет демонстрировать плавное, но неуклонное снижение», – продолжает Тимур Нигматуллин. На оставшиеся месяцы ЦБ планирует еще шесть заседаний по кредитно-денежной политике: в апреле, июне, июле, сентябре, октябре и декабре. Вряд ли на каждом из них будет принято решение снизить ключевую ставку, но в конце года, по мнению экспертов, индикатор остановится на уровне 6,5-6,25% годовых. Финансовый рынок к данным изменениям готов, поэтому не стоит ожидать, что снижение ключевой ставки вызовут какую-то существенную реакцию на валютных или фондовых рынках.

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