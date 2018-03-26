ЭЛСИБ изготовит уникальные двигатели для АЭС в Индии

Завод ЭЛСИБ изготовит и поставит десять двигателей типа АВЦ-7100/2800 для нужд атомной станции Куданкулам в Индии. Ранее оборудование такого типа не производилось на предприятии.

Машины будут работать в составе привода главного циркуляционного насосного агрегата реакторных установок АЭС. Этот заказ можно назвать уникальным, поскольку конструкция машин – двухскоростной асинхронный двигатель вертикального исполнения мощностью 7100 кВт. Ранее максимальная мощность двигателей такого типа исполнения, выпускаемых заводом, достигала 5000 кВт.

В настоящее время осуществляется проектирование машин и разработка уникальной системы их испытаний. Двигатели будут поставлены на АЭС Куданкулам в 2019 году.

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