В Новосибирске сменится еще один глава района

Стало известно о предстоящем увольнении бессменного главы Первомайского района Алексея Васильева. Кресло руководителя он покидает в связи с выходом на пенсию.

Пятница, 30 марта станет последним днем работы на посту главы Первомайского района Новосибирска для Алексея Васильева, который руководит районом с 1992 года. Распоряжение об увольнении Васильева в связи с его выходом на пенсию 23 марта подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Кто придет на его место, «КС» пресс-секретарь мэра Артем Роговский не уточнил, но сказал, что, вероятно, глава города сам объявит о своем кадровом решении.

Алексей Васильев родился в 1949 году в деревне Сосновка Омского района Омской области. В 1974 году закончил Омский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте» с квалификацией «инженер путей сообщения — электрик». В 1997 году закончил Сибирскую академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление» с квалификацией «менеджер».

С 1974 по 1987 год Алексей Васильев работал электромехаником, старшим электромехаником, старшим инженером подразделения «Связь. Централизация. Блокировка», затем — начальником производственного участка, начальником подразделения «Четная горка» станции Инская, заместителем начальника, затем — начальником Инской дистанции сигнализации и связи.

С 1987 по 1989 год Алексей Васильев работал вторым секретарем Первомайского РК КПСС. С 1989 года — председателем Первомайского райисполкома. В 1992 года он возглавил администрацию Первомайского района.

Напомним, что первые кадровые перестановки в руководстве прошли в Дзержинском районе, однако там глава администрации Александр Полищук был уволен не по собственной инициативе. Скоро в Центральном районном суде состоится заседание по его иску к мэрии с требованием восстановления в должности. Сейчас районом руководит бывший руководитель управления промышленности мэрии Сергей Жиров.

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