В Бинбанке избраны новые органы управления

На внеочередном общем собрании акционеров Бинбанка, состоявшемся 23 марта 2018 года, избран новый совет директоров.

В состав совета директоров Бинбанка вошли президент – председатель правления банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов, советник генерального директора УК ФКБС Сергей Шевченко, руководитель блока управления региональной сетью банка «ФК Открытие» Александр Пахомов, директор юридического департамента «Открытия» Александр Полуянов, члены правления «Открытия» Вениамин Полянцев и Сергей Русанов, руководитель операционного блока «Открытия» Светлана Савинова. Новый совет директоров избрал председателя совета и правление банка.

Председателем совета директоров Бинбанка стал Михаил Задорнов, председателем правления – Сергей Шевченко, прежде возглавлявший временную администрацию банка. Членами правления назначены Сергей Прусаков и Татьяна Сахарова. Сергей Прусаков будет курировать работу операционного блока и блока информационных технологий, до прихода в Бинбанк он занимал должность управляющего директора в компании PricewaterhouseCoopers. Татьяна Сахарова возглавит блок корпоративного бизнеса, ранее она работала советником генерального директора по инвестиционным вопросам Почты России, до этого — заместителем председателя Внешэкономбанка.

Одновременно с избранием совета директоров и правления, действующих на постоянной основе, в Бинбанке завершена работа временной администрации. Банк с запасом соблюдает все нормативы достаточности капитала и иные обязательные нормативы ЦБ РФ, размер собственных средств банка превышает 100 млрд рублей. В марте 2018 года основным акционером Бинбанка стал Банк России: доля ЦБ РФ в уставном капитале Бинбанка превышает 99,9%.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.