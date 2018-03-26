На сайте для размещения информации о проведении торгов 23 марта было опубликовано извещение о старте конкурса по выбору оператора ТКО.

С 23 марта и по 16 апреля министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области будет принимать заявки на конкурс по выбору регионального оператора по обращению с твердыми отходами. Оператор ТКО в течение 10 лет должен будет заниматься всеми процессами по утилизации мусора: сбор, вывоз, обработка, утилизация, захоронение. Свои обязанности регоператор, которого комиссия определит 19 апреля, начнет выполнять не позднее 1 января 2019 года.

В документе, где приводится перечень планируемых мест накопления бытовых отходов, для р.п. Мошково указан полигон «Раздольное», а для Коченево – «Верх-Тула». В основе конкурсной документации также положена неоднократно критикуемая старая территориальная схема, принятая в 2016 году. Между тем ранее сообщалось, что новая терсхема была одобрена специальной рабочей группой.

По поводу конкурса высказался депутат Законодательного собрания Новосибирской области Вадим Агеенко, сообщивший, что по дорожной карте конкурс должны были объявить неделей раньше. По его словам, условия конкурса прописаны так, чтобы победителем стало ООО «Экология-Новосибирск», чье концессионное соглашение в 2017 году обернулось рядом протестов. Позже Агеенко обещал предоставить факты, подтверждающие его заключение.

«По моей информации, условия конкурса формировались в кабинете Владимира Знаткова, думаю, под надзором Врио Травникова. Теперь всем доселе непонятливым общественникам становится ясно, почему до сих пор не расторгается мусорное концессионное соглашение. Именно наличие концессии включили в критерии (критерии конкурсного отбора – «КС»)! Вот вам и позиция врио: нужно не отпугивать инвесторов, а прислушиваться к ним! Неужели Травников до сих пор считает «ЭН» инвесторами? Но ведь этот «инвестор», имея действующую мусорную концессию, за 18 месяцев ровно ничего не построил из того, что по соглашению обещал. Даже мусоросортировочный комплекс в Верх-Туле должен был начать свою работу со второго квартала 2018 года. А ведь к Верх-Туле не было никаких претензий! В Верх-Туле можно было начинать строить МСК еще в 2017 году, но, насколько я понимаю, сегодня даже согласованного проекта у «инвестора» нет!», — написал сегодня у себя в Facebook парламентарий.

Вадим Агеенко также добавил, что является членом этой конкурсной комиссии, но она еще ни разу не собиралась. «Или просто меня не приглашали», — дополнил он.

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