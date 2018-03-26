Завершение президентской кампании означает фактическое начало губернаторской гонки в Новосибирской области. Какой интриги ждать и от кого? Найдутся ли политики, готовые к демаршу против Кремля, который в прошлом году назначил потенциального фаворита на выборы главы региона? Читайте в материале «Континента Сибирь».

Простой технократический подход

Андрей Травников публично воздерживается от комментариев о своем участии в предстоящей кампании в Новосибирской области. Но политические эксперты, опрошенные корреспондентом «Континента Сибирь», считают: вряд ли можно сомневаться, что в сентябрьском списке кандидатов избиратели увидят врио губернатора. К моменту голосования он будет исполнять обязанности главы региона почти год. Сейчас можно говорить о том, что препятствий для его выдвижения фактически нет. Он смог обойти острые углы при выстраивании отношений с элитами, избежать «взрывных» ситуаций, а за итоги президентской кампании на вверенной ему полгода назад территории Кремль едва ли станет его ругать.

Некоторые из собеседников редакции скептически относятся к прикрепленным к Травникову до последнего времени федеральным технологам — к методам работы, уровню профессионализма и личным качествам. Они имеют в виду в виду, например, политолога, руководителя агентства политконсалтинга Bakster group Дмитрия Гусева. С этой точки зрения, кампанию Травникова называют в определенном смысле рискованной. Руководитель агентства политической региональной аналитики «Архитектура власти», политтехнолог Андрей Трошкин полагает, что и при таких исходных данных у бывшего сити-менеджера Вологды на данный момент наибольшие шансы стать губернатором Новосибирской области — так решил федеральный центр.

«Кандидат у нас один — Травников. Он в любом случае станет губернатором. Технократический подход очень прост, модель отработана, есть готовый сценарий на каждый потенциальный раздражитель. Остальное — игра политтехнологов. И если бы кампания Травникова была доверена более «качественной» команде, она могла бы пройти очень спокойно. Но вариантов, что губернатором Новосибирской области станет не Травников, я в данной ситуации все равно не вижу», — говорит эксперт.

Публичные намеки

«Острыми и конкурентными» выборы, разумеется, способен сделать мэр Новосибирска, первый секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть. У него богатый опыт успешного участия в избирательных кампаниях. В отличие от Андрея Травникова, который стал сити-менеджером Вологды, будучи кандидатом ОАО «Северсталь» и пройдя достаточно формальную конкурсную процедуру. Проработал главой Вологды Травников всего год.

Мэра Новосибирска в качестве кандидата — явно или непублично — может поддерживать часть элиты, настроенная против Травникова. Инициаторы его выдвижения способны активно подталкивать Локтя к этому шагу, по крайней мере, создавать видимость высокой вероятности его участия в борьбе.

Красноречивые сигналы, демонстрирующие теоретическую готовность к противостоянию Локтя с Травниковым, трудно не замечать. Официально же Локоть не подтверждал и не опровергал вероятность своего выдвижения в главы области. Не исключено, что дело не только в политическом торге. Собеседники «КС» считают, что шансы на выигрыш у Локтя тоже есть.

С точки зрения политтехнолога Григория Казанкова, выдвижение или невыдвижение Локтя — вопрос договоренностей. «Думаю региональная и федеральная власть будут пытаться прийти к согласию. Чтобы он не ходил или пошел — на определенных условиях. Не факт, что договориться удастся», — отмечает Казанков.

В случае, если договориться не удастся, Локтю еще нужно пройти муниципальный фильтр, а это не так-то просто, даже при том количестве депутатов, что есть у КПРФ в области и областном центре.

«Лично у меня складывается ощущение, что ему хочется участвовать. Это видно по тому, как он себя держит, какие публичные шаги предпринимает. Не вступая в личностную полемику, он политически противопоставляет себя врио губернатора. В том числе, поддержка кандидата в президенты от КПРФ, Грудинина, тоже знаковая вещь, на мой взгляд», — продолжает политтехнолог.

Интригу возможному противостоянию Травникова и Локтя придает потенциальная помощь второму со стороны бывшего мэра Новосибирска, бывшего губернатора Новосибирской области и Красноярского края, экс-полпреда президента в Сибирском федеральном округе, а теперь советника «красного» градоначальника Виктора Толоконского. Генеральный директор «Агентства политических и экономических коммуникаций» Дмитрий Орлов отмечает, что опытный политик продемонстрировал готовность поддержать Локтя. Этот союз, при условии нацеленности на серьезный результат, безусловно, осложнит кампанию Травникову и сделает борьбу «острой и конкурентной».

«Прочность этого союза сегодня трудно оценить. Соответственно не понятна и интенсивность интриги, которая может быть создана. Если Толоконский подтвердит, что поддерживает Локтя и что он будет с ним до конца кампании, тогда от Травникова потребуются солидные технологические, организационные и политические усилия», — говорит Дмитрий Орлов.

Он считает, что Локоть без Толоконского слабее как кандидат. Но и в «автономном» варианте — это опытный политик, который сможет рассчитывать на поддержку части населения — и вполне вероятно, не символическую. Орлов склоняется к мысли, что вряд ли кто-то может повлиять на результат губернаторской кампании сильнее, чем Локоть в противостоянии с врио.

По мнению Андрея Трошкина именно политический опыт Локтя дает основание полагать, что в списке кандидатов он может появиться только, если не будет претендовать на выигрыш всерьез, а примет участие «для проформы», «для подтверждения легитимности» победы нынешнего врио губернатора. Политолог придерживается мнения, что в идеале Локтю бы уехать в Москву и стать новым Зюгановым, но за это место серьезная конкуренция. Лучше снова стать мэром Новосибирска. Локоть вряд ли будет рисковать переизбранием, ведь не так много городов, где сохранены прямые выборы мэра. Кто сказал, что в Новосибирске их в случае чего не отменят? «Я оцениваю Локтя как грамотного политика. И слабо представляю, чтобы он пошел против системы. Если создать все условия для демократической борьбы, тогда он, возможно, победит, но для этого нужно подтянуть ресурсы, людей. То есть примерно повторить схему 2014 года, когда он стал мэром. Но выигрыш в губернаторской кампании для Локтя чреват слишком серьезными последствиями», — рассуждает политолог.

Вице-президент «Центра политических технологий» Ростислав Туровский считает, что губернаторская кампания в Новосибирской области может быть горячее, чем в некоторых других регионах, где в этом сентябре также намечены выборы. Но он сомневается, что помешать Травникову выиграть сможет кандидат от левой оппозиции в лице Локтя. «С электоральной точки зрения, на мой взгляд, он не обладает достаточным потенциалом для того, чтобы выиграть кампанию. Президентские выборы не доказали, что у КПРФ очень сильные позиции в Новосибирской области. Локтя могут подталкивать к участию в выборах настроенные против Травникова элиты. Но ввязаться в эту игру для него стало бы политической авантюрой. Вероятность проиграть слишком высока, и за этой вероятностью может следовать потеря поста мэра Новосибирска. Если рационально анализировать ситуацию: я не вижу достаточных оснований для участия Локтя в этих выборах», — заключает политолог.

Кто способен на демарш?

В разговорах о новосибирской политике регулярно произносятся и другие имена потенциальных кандидатов в губернаторы» — беспартийного спикера регионального парламента Андрея Шимкива и опытного политтехнолога, ныне депутата Госдумы от «Единой России», члена президиума новосибирского политсовета партии Виктора Игнатова. Но от ЕР выдвинется, скорее всего единоросс Травников. О поддержке со стороны ЕР говорил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Можно допустить, что некоторые амбициозные политики будут вести подковерную игру, поддерживая оппозиционных кандидатов. Но вероятность того, что Шимкив или Игнатов пойдут на откровенный политический демарш, который позволит им оказаться в сентябрьском списке претендентов на губернаторский пост, собеседники «КС» считают ничтожной.

«А как им играть в эту игру? Даже с выдвижением большие проблемы. Найти партию, собрать подписи, если понадобится, не так легко…Нужно пройти муниципальный фильтр. А каким ресурсом? Даже у КПРФ стопроцентной гарантии его прохождения нет. Это же не тайное голосование. То есть для выдвижения Игнатову или Шимкиву придется договориться с ЕР. Или с КПРФ, чтобы пойти вместо Локтя? Сомнительная история», — рассуждает Казанков. Он уверен, что закаленные политическими играми Игнатов и Шимкив ходят на выборы только в случае стопроцентной уверенности в победе, при наличии железобетонных договоренностей. Ну или если по каким-либо причинам окажутся в критической ситуации, вынуждающей их пойти ва-банк.

Гипотетически можно говорить о том, что у этих политиков есть шансы не только оказаться в списке кандидатов, но и попытаться выиграть. Например, если в ближайшее время Андрей Травников уйдет на какой-либо федеральный пост, а в Новосибирской области будет назначен другой врио. Почему бы не Шимкив или Игнатов? «В статусе нового врио кто-то из этих фигур может быть и выиграет выборы. Разумеется, такой сценарий крайне маловероятен, поскольку центр свое решение уже принял и пока пересматривать его не собирается», — резюмирует Ростислав Туровский. Сценарий электоральной конкуренции Шимкива или Игнатова против действующего врио, назначенного президентом, с его точки зрения, невозможен, так как равен политическому самоубийству.

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