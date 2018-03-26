Красноярский край запустил проект биржевой торговли древесиной

Как сообщили в министерстве лесного хозяйства Красноярского края, регион займется продажей древесины на бирже. Первые торги должны состояться в апреле.

В Красноярском крае запущен проект биржевой торговли местной древесиной. В пресс-службе министерства лесного хозяйства Красноярского края уточнили, что электронной площадкой для торгов выбрано АО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа». В первом полугодии текущего года применение механизма биржевой торговли будет отработано в пяти пилотных лесничествах — Ачинском, Гремучинском, Енисейском, Тунгусско-Чунском, Чунском.

«Это повысит уровень законности, обеспечит прозрачность процедуры реализации древесины, заготовленной лесничествами в ходе санитарно-оздоровительных мероприятий, расширит доступ предприятий малого и среднего бизнеса к ее приобретению с целью глубокой переработки», — подчеркнул министр лесного хозяйства края Димитрий Маслодудов, добавивший, что внедрение системы биржевой торговли – одна из задач, которые поставил президент России Владимир Путин.

На сегодня продажа древесины на бирже осуществляется в Пермском крае, Кировской и Иркутской областях. Это, по оценкам министерства, позволило формировать справедливые рыночные цены на древесину. В Красноярском крае первые торги запланированы на апрель. Если они покажут эффективность, то со второй части года во всех лесничествах региона будет осуществлен переход на биржевую торговлю.

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