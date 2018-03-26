Как стало известно «КС», бизнесмен Виталий Ольшанский, который в декабре 2016 года купил официального дилера BMW в Омске — компанию «Барс НВ», год спустя также приобрел официального дилера KIA – компанию «Барс Запад».

Напомним, что бизнесмен Виталий Ольшанский в 2016 году продал принадлежавший ему торговый центр «Победа» и уже в декабре 2016 года вышел на рынок автодилеров Омска, приобретя у бизнесмена Павла Смирнова компанию «Барс», официально представлявшую в регионе бренд BMW.

В свою очередь компания «Барс Запад» стала официальным дилером KIA в Омске в 2010 году после раздела группы компаний «Барс» между ее совладельцами – Павлом Смирновым и Ильей Фридманом. Бизнес по бренду KIA развивал Павел Смирнов. В 2014 году он продал его сургутской компании «Обь-Сервис», которая входит в состав «Автосалона Север» (официальный дилер KIA Motors, FIAT, FIAT Professional, Jeep, Chrysler и Dodge в Сургуте).

Как свидетельствуют данные ЕГРЮЛ, в декабре 2017 года Виталий Ольшанский приобрел компанию «Барс Запад» и в настоящий момент является учредителем этой компании. Директором «Барс-Запад» стал Станислав Алексеев, ранее возглавлявший дилерский центр BMW компании «Барс», а до этого и другие автосалоны группы.

Примечательно, что для компании «Обь Сервис» — это уже вторая попытка выйти в Омск. Первоначально, в августе 2009 года сургутская компания приобрела «КИА Центр на Лермонтова» (ООО «Сфера»). Однако позднее решила продать его и купить второго дилера KIA в регионе – компанию «Барс-Запад». В настоящий момент «Обь Сервису» в связи с состоявшейся сделкой больше не принадлежит ни один из двух дилеров KIA в Омске.

Сам Виталий Ольшанский от комментариев отказался.

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