Связанные одной цепью: правительство Новосибирской области делает ставку на кластеры

Создание кластеров в регионе способствует повышению инвестиционной привлекательности и появлению новых рабочих мест, позволяя эффективно задействовать имеющийся потенциал. В последние годы Новосибирская область преуспела в этой работе. О том, каких результатов уже удалось достичь и что делается сегодня, 20 марта рассказал журналистам врио губернатора Новосибирской области (НСО) Андрей Травников.

Кластерное развитие экономики удачно вписывается в инновационную стратегию развития России, которая поддерживается правительством страны. За последние годы НСО прошла большой путь паркового и кластерного развития: Академпарк, медицинский парк, ПЛП и другие проекты стали перспективными «точками роста» экономики.

Вместе с тем Андрей Травников напомнил, что в подходах к кластерному развитию «нет принципиально нового», поскольку в основе кластера лежат известные с советских времен принципы кооперационных связей.

«Если в плановой экономике эти связи развивались в первую очередь благодаря участию государства, то в современном мире кооперационные узлы появляются даже без участия властей, — сказал Травников. — Безусловно, это хороший инструмент для опережающего развития отдельных отраслей экономики, промышленности», — высказал мнение врио губернатора.

Он также напомнил, что Новосибирская область не только стала одним из первых регионов, которые подготовили программу развития территориальных кластеров, но и вышла на конкурс, объявленный Минэкономразвития России. В 2012 году на территории НСО был создан объединенный кластер информационных и биофармтехнологий. Он прошел конкурсный отбор Минэкономразвития, и с 2013 года участвует в соответствующей федеральной программе.

Травников отметил, что этот кластер позволил создать 2,5 тыс. высокопроизводительных рабочих мест. Организациями — участниками проекта было получено 17 зарубежных патентов на изобретения. Число технологических стартапов, получивших бюджетные и частные инвестиции, достигло 136.

«Объем совокупной выручки от продаж компаниями кластера несырьевой продукции на экспорт превысил $27 млн, — привел данные врио губернатора. — За этот период для развития и продвижения продукции, строительства инфраструктуры и оказания помощи предприятиям кластера удалось привлечь более 0,5 млрд рублей из средств федерального бюджета», — добавил он.

Глава региона также обратил внимание на тот факт, что проект научно-производственного кластера «Сибирский наукополис» вошел в число победителей приоритетного проекта «Развитие инновационных кластеров — лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня», объявленного Минэкономразвития России в 2016 году. Сегодня правительство региона работает над его продвижением.

«У нас практически подготовлен пакет необходимых документов», — заявил Травников. Он добавил, что проект развития кластера был определен как приоритетный, в том числе в программе реиндустриализации экономики Новосибирской области. Вопрос о федеральной поддержке будет решаться в 2019 году.

В настоящее время, как подчеркнул Травников, Новосибирская область получила предложение от Министерства экономического развития стать одним из трех пилотных регионов, наряду с Татарстаном и Томской областью, на которых будет отрабатываться модель развития региона в рамках реализации стратегии научно-технологического развития страны. Это было озвучено во время визита в Новосибирск замминистра экономического развития России Олега Фомичева. «Для Томска и для Новосибирска предложены две разные модели, — сказал врио губернатора. — По итогам реализации этого проекта Минэкономразвития будет принимать решение о тиражировании той или иной модели. Отличие будет состоять в следующем: в Томске основным ядром развития кластера станет образовательный модуль — вузы Томска. Для Новосибирской области, в соответствии с названием кластера «Сибирский наукополис», основным ядром и драйвером развития будет являться научный комплекс, в основном сконцентрированный в СО РАН», — резюмировал глава НСО.

Он отметил, что область должна добиться увеличения количества научных разработок, как фундаментальных, так и прикладных и, самое главное — более активно внедрять их «в производство, в рынок».

Как ранее писал «КС», в 2017 году директор Центра регионального развития Алексей Низковский отмечал, что кластер «Сибирский наукополис» может за ближайшие 3–4 года выйти на международный уровень. В его состав включены четыре блока компаний-участников: информационные технологии, биотехнологии и фармацевтика, высокотехнологичная медицина и новые промышленные технологии. Все это работает на площадках Промышленного медицинского парка, Индустриального биомедицинского парка «Зеленая долина», Биотехнопарка наукограда Кольцово.

В настоящее время в регионе при участии правительства НСО ведется работа по созданию еще трех новых кластеров. Специализации следующие: сельхозмашиностроение, электроприводы и агропромышленный кластер. Кластер электроприводов будет опираться на научную базу НГТУ. Кластер сельхозмашиностроения может в перспективе появиться на площадке «Сибсельмаша».

В беседе с «КС» один из инициаторов проекта, исполнительный директор ассоциации «НовосибирскАгроМаш» Сергей Скулкин говорил, что «собрать на одной площадке основные предприятия сельхозмашиностроения было бы логично». «Формат кластера позволяет привлекать финансовую поддержку и государства, и региональных властей», — пояснял он. В Ассоциации полагают, что кооперация производителей сельскохозяйственных машин может сложиться на площадке ОАО «НПО «Сибсельмаш», поскольку «все машиностроение региона вышло оттуда». Якорной компанией, как предполагается, станет «Унисибмаш». Всего же о готовности войти в проект заявили следующие предприятия: ОАО «Сибэлектротерм», ООО «СМК», ОАО «Сибагротехнопарк», ООО «НПФ «Агромаш», ООО «Унисибмаш», ООО «ЦТЗ «Аэросоюз» и другие.

Если проект будет реализован, он позволит вернуть Новосибирску утраченные компетенции по производству сельхозтехники. Эксперты полагают, что продукция сельхозмашиностроения, выпускаемая в НСО, будет востребована. «Сегодня значительные дотации получают сельхозтоваропроизводители, если они приобретают технику, произведенную в регионе. Величина дотаций достигает 50% на некоторые виды. Соответственно, заводы фиксируют заметный рост продаж», — оценил перспективы кластера в беседе с «КС» один из участников рынка.

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