22 марта на пресс-конференции Анатолий Локоть прокомментировал решение УФАС признать конкурс на закупку трамваев в Новосибирске недействительным. По его мнению, это можно считать проявлением конкурентной борьбы с применением административного ресурса.

Напомним, что как стало известно «КС», Усть-Катавский вагоностроительный завод, входящий в структуры Роскосмоса, подал жалобу в УФАС с просьбой признать результаты конкурса по закупке трамваев новосибирским «Горэлектротранспортом» недействительными и провести новый конкурс. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выразил точку зрения, что завод Усть-Катавска таким образом борется за право поставки своих вагонов в Новосибирск, при этом использует ресурс надзорных органов.

«Чем занимается Усть-Катавский завод? Он душит производство нашего совместного российско-белорусского предприятия. Я иного термина не нахожу. Цены на вагоны совершенно разные, – отметил мэр Новосибирска, поясняя, что вагоны Усть-Катавска намного дороже. – И если завод говорит, что сегодня готов поступится ценой, то есть ещё и затраты на эксплуатацию. Не надо забывать, что эти новые вагоны тянут за собой технологическое обслуживание и комплектацию. Благодаря нашему производству мы имеем загруженность нескольких новосибирских предприятий, а нам предлагают эту цепочку уничтожить. Это конкурентная борьба с применением федеральных надзорных органов. Мы намерены отстаивать своё производство».

Напомним, что в жалобе Усть-Катавского вагоностроительного завода говорилось о том, что конкурс на поставку трамваев составлен с нарушениями. Во-первых, требования были максимально приближены к продукции белорусского завода «Штадлер-Минск». Во-вторых, в конкурсе значилась реконструкция, а не закупка новых товаров, что не соответствует требованиям законодательства. Анатолий Локоть оправдывает это экономическими причинами.

«Я твёрдо говорю, что мы будем отстаивать интересы, прежде всего, своего производства, потому что это в интересах города Новосибирска. Мы знаем продукцию Усть-Катавского завода, у нас есть вагоны, у нас есть опыт эксплуатации. Мы понимаем качество, цены, зависимость цены от качества. Мы не зря занялись сами производством и напоминаем, что мы не производим новые трамваи, мы производим реконструкцию. Мы берём старый вагон и производим реконструкцию, это особенность нашего производства, и здесь мы будем добиваться своего», – заявил Анатолий Локоть на пресс-конференции.

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