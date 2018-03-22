Арт-отель Altai Palace в 2017 году прошел классификацию и получил статус четыре звезды. Номерной фонд отеля – 46 номеров ценовой категории от 3 до 60 тыс. руб. в сутки. В декоре и отделке дорогих номеров использованы натуральные камни и антиквариат, например, апартаменты «Серебряный Век» площадью 100 кв. м состоят из трех комнат: гостиная, спальня и кабинет, стены которого украшены средневековыми шпалерами.

Отель входит в группу гостинично-развлекательного комплекса «Алтай Пэлас»: отель, казино, ресторан с мировой и авторской кухней, профессиональный караоке-холл и бильярдный клуб, SPA-салон, тренажёрный зал, летняя терраса с бассейнами и теннисным кортом. В 2017 году комплекс посетило более 50 тысяч гостей. Для проведения массовых мероприятий в этом году будет построен новый концертный зал, вмещающий до тысячи человек. Помимо насыщенной развлекательной программы (караоке-вечеринки, бильярдные турниры, конкурсы красоты) регулярно проводятся концерты звезд российской эстрады и летний традиционный фестиваль формата open air (на открытом воздухе) – Altai Palace Fest. В настоящее время комплекс «Алтай Пэлас» является единственным активным резидентом алтайской игорной зоны «Сибирская монета».

Отметим, что в Алтайском крае продолжается рост турпотока, в 2017 году он составил 5%.

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