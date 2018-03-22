В этом году вся необходимая инженерная инфраструктура зайдет на территорию субкластера «Белокуриха-2». Об этом сообщили в управлении Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу.

Уже в первом полугодии 2018 года в туристско-рекреационном кластере «Белокуриха-2» завершится строительство газопровода, сетей водоснабжения и канализации. Однако потребители получат газ и воду лишь к концу года, когда завершатся все пуско-наладочные работы и будут получены разрешительные документы.

Не так давно, 15 марта энергетики ПАО «МРСК Сибири» — «Алтайэнерго» ввели в эксплуатацию электросетевой комплекс, в который вошли подстанция 110/10 кВ с двумя трансформаторами мощностью 10 МВА каждый и высоковольтная линия электропередач 110 кВ протяженностью свыше 10 км. К июню строящиеся и готовые объекты субкластера будут подключены к энергоснабжению.

На инфраструктурное обустройство территории было выделено около 2 млрд рублей, из которых только половину потребовало строительство дороги, введенной в строй в 2015 году. На сегодня резидентами проекта числятся 10 инвесторов, но еще несколько заявок находятся на рассмотрении у краевых властей. В федеральную программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2011 — 2018 годы» кластер был включен в 2013 году.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.