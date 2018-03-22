В четверг, 22 марта пресс-служба правительства Новосибирской области сообщила о встрече врио губернатора Андрея Травникова с председателем комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктором Бондаревым.

Председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев, занимавший до сентября 2017 года пост главкома Воздушно-космическими силами России, 22 марта находится в Новосибирске. У него уже состоялась встреча с врио губернатора Андреем Травниковым, на которой поднимались вопросы развития в Новосибирской области предприятий военно-промышленного комплекса.

В полпредстве так же прошла встреча Бондарева и полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло. «Обсуждались актуальные задачи совершенствования законодательного обеспечения оборонно-промышленного комплекса, перспективы развития предприятий ОПК округа, а также возможности использования разработок научных центров Сибирского отделения Российской академии наук в создании и совершенствовании продукции оборонных предприятий», — кратко перечислили ключевые темы, поднятые на встрече, в пресс-службе полпредства.

В рабочем графике Виктора Бондарева посещение предприятий ОПК, а завтра, 23 марта он примет участие в общем собрании СО РАН в Академгородке, на котором ученые должны выступить с итогами работы отделения в прошлом году и отчетом о выполнении государственного задания за 2017 год.

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