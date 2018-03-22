«Сибирская инвестиционная группа» откроет в Юрге завод по производству кормов для рыб

На территории опережающего развития (ТОР) в кузбасском городе Юрга в ближайшем будущем появится первый в Сибирском федеральном округе завод по производству кормов для рыб, сообщает со ссылкой на компанию «Трансфин-М» ТАСС.

На площадке открывшегося в сентябре 2017 года завода «Сибирской инвестиционной группы» по выращиванию форели будет построен завод по производству комбикормов для рыб, который не только закроет потребности форелевого производства, но и будет обеспечивать кормами другие предприятия по выращиванию рыбы. Об этом в среду на пресс-конференции сообщила представитель компании-инвестора «Трансфин-М» Мария Прозорова. По ее словам, проект стоимостью в 600 млн рублей планируется реализовывать с 2019 года в сотрудничестве с испанской фирмой.

«Это будет первое в РФ комбикормовое производство при совместном участии европейского производителя, а также первое в СФО предприятие по выпуску кормов для рыб. Сейчас прорабатывается формат сотрудничества с испанцами, в том числе вхождение их в капитал планируемого совместного акционерного общества», — передает слова Прозоровой ТАСС.

Мощности предприятия оцениваются в 20 тыс. тон кормов в год, тогда как в России потребность – порядка 350 тыс. тонн. Запуск завода предположительно произойдет менее чем через год после начала строительства. Как отметил гендиректор «Сибирской инвестиционной группы» Борис Горшунов, выпускаемые в России корма низкого качества и именно это подтолкнуло резидента юргинской ТОР на создание собственного производства. Кроме того, для форелевого завода это уменьшит стоимость кормов на 5-10% в период окупаемости инвестиций и до 50% после него.

Напомним, сейчас в Юрге работает первая очередь завода по выращиванию форели. Первая продажа продукции завода стартовала в магазинах Юрги 18 марта. Уже подписаны договоры на поставку рыбы в томскую розничную сеть «Лама» и ведутся переговоры с другими ритейлерами Кузбасса и Новосибирской области.

После того, как Юрга в 2016 году получила статус ТОР, сообщалось о планах предприятия из КНР «Объединенная деревообрабатывающая Торгово-промышленная компания» построить деревоперерабатывающий завод стоимостью более 620 млн рублей. Запись об этом производстве 1 февраля 2018 года внесена в реестр резидентов. ООО «Текстильная фабрика «Сибирь» подавала на рассмотрение в совет по инвестиционной и инновационной деятельности при губернаторе Кемеровской области проект текстильного и швейного производства. Самый первый резидент — «Сибирская инвестиционная группа» — был внесен в реестр 11 октября 2016 года.

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