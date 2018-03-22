Ритейл: каковы условия аренды в торговых центрах Новосибирска? Опыт компании Familia

Редакция «КС» продолжает цикл материалов, посвященный условиям аренды в крупных торгово-развлекательных центрах Сибири. Для этого мы приглашаем крупных арендаторов и предлагаем им высказаться на страницах издания о том, довольны ли они условиями работы в торговых центрах, с какими проблемами они сталкиваются, и как оценивают текущую динамику покупательского спроса и платежеспособность сибиряков. На этот раз «КС» пообщался с директором по развитию розничной торговли компании Familia АЛЕКСАНДРОМ ГРИШАКОМ.

Компания Familia создана в 2000 году и является федеральной сетью off-price магазинов (так называемых магазинов выгодных цен), предлагающей товары известных мировых и российских брендов одежды и обуви, аксессуары, а также весь спектр товаров для дома. В сети магазинов Familia представлено более 3000 брендов. На текущий момент компания насчитывает более 200 магазинов в более чем 70 городах России. Общая площадь торговых площадок занимает более 250 000 кв. м. Третий год подряд Familia входит в рейтинг РБК «50 самых быстрорастущих компаний». В 2018 году компания планирует открыть не менее 40 магазинов как в городах присутствия, так и в новых регионах.

— Александр, сколько всего у вас сейчас точек в городах Сибири? Каковы их основные типы: это площадки в торгово-развлекательных центрах, street-ритейл, или отдельно стоящие магазины, которые вы сами строите для себя?

— Мы предпочитаем открывать магазины в крупнейших торгово-развлекательных центрах региона. На текущий момент у нас четыре универмага в Тюмени, один в Сургуте и три в Новосибирске – в ТРЦ «Аура», в ТЦ Golden Park и ТК «Горский». В скором времени мы запустим еще несколько точек в торговых центрах Сибири. Так, 31 марта будут открыты магазины Familia в Барнауле и Новокузнецке, а чуть позднее планируем открытия в Красноярске.

Выбор в пользу ТРЦ не случаен: на сегодня люди туда приходят не только ради шопинга, но и ради досуга. Этот мотив очень важен, особенно в Сибири с ее климатическими условиями. Поэтому, конечно же, нам удобнее располагаться в крупных ТРЦ. Familia становится их якорем, приносит трафик, поэтому и торговым центрам это выгодно, возникает синергетический эффект.

— То, что вы не рассматриваете street-ритейл — это принципиальная позиция, продиктованная тем, что этот формат по вашему опыту менее эффективен, или вопрос в наличии подходящих площадей?

— Прежде всего, сложно найти подходящую площадку для хорошего street-ритейла, потому что нам нужны площади от 1200 кв.м. Скорее всего, это окажется очень похоже на коммунальную квартиру с огромным количеством несущих стен. Работать с такой площадкой очень сложно.

— Что вас устраивает и что не устраивает в торговых центрах Сибири как арендатора? Есть ли у региона своя специфика в этом отношении?

— В силу специфики своей работы я осматриваю в неделю не менее 5-6 торговых центров на всей территории страны. Сегодня я нахожусь в Челябинске, а вчера был на встрече в ТЦ «Отрада» в Москве, но уже завтра буду в Оренбурге и буду смотреть их торговые центры.

Считаю, что вам повезло, потому что в Новосибирске существуют очень хорошие торговые центры — это правда, которую нужно признать. Хотя качественных торговых центров в городе и не так много, как в центральных регионах, хотелось бы отметить, торговый центр «Аура». В нем мы открыли первый универмаг Familia в Новосибирске и нам удалось выйти на хорошие результаты работы в этом торговом центре.

Если говорить про региональные особенности, то в Сибири люди проводят в торговых центрах гораздо больше времени по сравнению с другими городами, что обусловлено климатическими особенностями региона. Я сам родом из Красноярска, и моя младшая сестра действительно проводит в торговых центрах города по несколько часов за раз: идёт в кино, на шопинг, посещает кафе и так далее. Для неё это реально досуг и некий лайфстайл, ведь особо долго на морозе в Красноярске или в Новосибирске не погуляешь. В Сибири торговые центры пользуются большим интересом у населения. Как следствие, именно в Сибири очень «трафиковые» ТРЦ. Одним из лидеров по этому показателю по нашим наблюдениям является красноярский ТРЦ «Планета» и новосибирский ТРЦ «Аура».

— Идут ли арендаторы вам навстречу с учетом экономической ситуации в стране? Можно ли говорить о том, что у крупных арендаторов появилась более значимая переговорная сила, в то время как раньше в крупные торговые центры выстраивались очереди потенциальных арендаторов?

— Мы открываемся не на один день, поэтому стараемся выстраивать долгосрочные выгодные отношения с партнёрами, находить компромиссы. Если вы способны привести в ТРЦ минимум 1000-2000 дополнительных человек в день, или сконцентрировать на открытии вашего магазина десять тысяч с лишним человек, то безусловно руководство ТРЦ будет к вам благосклонно. Familia действительно выступает якорным арендатором, поэтому отношение к нам и условия всегда хорошие. Очень важно построить взаимодействие так, чтобы ваши партнёры тоже зарабатывали, в том числе, и на вас. В этом случае сотрудничество будет долгосрочным.

— Какие из существующих торговых центров Новосибирска вы могли бы отнести к наиболее грамотно управляемым?

— Мы уже работаем в ТЦ «Аура» в Новосибирске у наших партнеров MALLTECH, в скором времени открываемся в торговом центре «Планета» в Новокузнецке. Мы очень позитивно оцениваем эти объекты. Также нашим партнерам MALLTECH принадлежит один из самых трафиковых торговых центров Сибири – «Планета Красноярск». Если говорить про Новосибирск, то помимо «Ауры» могу выделить ТЦ Golden Park, а также ТК «Горский» — на наш взгляд, прекрасный торговый центр с грамотным управлением. Если не ошибаюсь, руководство ТК сейчас меняет одного из арендаторов, и на мой взгляд, что это правильный шаг, который принесет прогресс с точки зрения развития объекта.

— Как вы считаете, нужны ли ещё Новосибирску новые торгово-развлекательные центры? Вы бы в них разместили свои точки? Увеличится ли от этого поток ваших покупателей? Или текущих торговых центров вполне хватает с точки зрения емкости рынка?

— Сложный вопрос. С одной стороны, если мы говорим о Новосибирске, то в некоторых районах города есть потребность в дополнительных торговых центрах. По моим ощущениям, в Академгородке не хватает по-настоящему крупного торгово-развлекательного центра.

С другой стороны, для того, чтобы построить в городе новый торговый центр, потребуются значительные инвестиции, а их срок окупаемости при текущей ситуации на рынке может составить около 15-20 лет.

— Если говорить об арендной плате: считаете ли вы, что арендная плата в торговых центрах Сибири и непосредственно в Новосибирске сейчас завышена или занижена на фоне других регионов России?

— Она чуть выше средней по рынку, очень близка к Москве и Петербургу из-за дорогого управления и эксплуатации. Но мы смотрим на это спокойно, так как высокие ставки подкрепляются тем, что действующие торговые центры в регионе очень качественные, и их не так много.

— Как вы подходите к вопросу открытия новых точек? Что, на ваш взгляд, важно учитывать, кроме цены и проходимости, при выборе площадки под аренду?

— Прежде всего, нужно учитывать город и его параметры. Дальше нужно смотреть район, дальше — конкретный торговый центр, дальше — локацию, где конкретно будет располагаться универмаг. Нужно чётко понимать конкурентную среду, всесторонне оценивать площадку, понимать портрет покупателя: кто туда будет приходить, с какой целью, и ради какого продукта. Нужно адаптировать ассортимент под покупателя. Всю эту работу мы проводим при выборе торговой точки.

— Используете ли вы различные коллаборационные модели с другими арендаторами?

— Да, например, в Тюмени, Сургуте и Екатеринбурге у нас есть масштабный проект с ритейлером «О’кей». Идея состояла в том, чтобы на одной площадке потребитель мог осуществлять выгодные покупки разных групп товаров — как продуктов питания, так и одежды. Мы пошли этим путем, и у нас получилась отличная синергия продуктов фуд-ритейла и ритейла одежды.

— Я правильно понимаю, что это некая тиражируемая модель взаимодействия, то есть вы планируете применять ее в других городах присутствия?

— Три проекта уже реализованы: в Екатеринбурге, в Тюмени и в Сургуте. Плюс сейчас готовится ещё ряд проектов в этой сфере (в рамках партнёрства с компанией «О’кей»).

— Для вашей компании развитие в Сибири – это естественный ход развития, связанный с тем, что возможности развития в европейской части России в какой-то мере исчерпаны, или это обусловлено именно перспективами сибирского региона?

— В центральной части России мы также открываем очень много магазинов. Большая доля запусков происходит именно там: в Москве, Санкт-Петербурге и так далее. С точки зрения возможностей рынка есть ещё много городов, где можно открываться. Но Сибирь очень перспективна. Многие люди видят наши универмаги в других регионах, например, летом во время отпуска на курортах Краснодарского края, возвращаются домой и не находят наших точек в своих городах. И до запуска в Сибири мы реально получали отзывы с вопросами «Когда наконец вы откроетесь в Новосибирске? Мы ждём!».

— А как вы оцениваете покупательскую способность жителей в Сибири? Растет ли она?

— Мы не можем этого сказать, у нас нет такого большого опыта работы в регионе. Но она одна из самых высоких в России: по населению, по средним зарплатам. Новосибирск перспективный город в этом плане, по покупательской способности, как, впрочем, и Красноярск.

— Насколько я знаю, ваша компания открывает собственные магазины в регионах. Как вы относитесь к франчайзингу и готовы ли использовать этот инструмент для развития Сибири?

— Обычно франчайзинг применяется тогда, когда компании либо не хватает денег для собственного развития, либо открытие собственных точек более рискованно, менее удобно, и т.д. Наша компания, во-первых, развивается на собственные средства, поэтому у нас нет проблем в этом отношении. Во-вторых, не так просто дать кому-то книжку, брендбук, и сказать: давайте, работайте по ним. У нас достаточно сложный бизнес. Формат off-price работает по совершенно иным законам, чем обычная розница. Здесь другая логистика, другое снабжение, другой маркетинг, другая розница и даже другие HR-технологии. Это бизнес высочайших скоростей, специфика которого в постоянном обновлении предложения. Управлять продажами и ценами гораздо эффективнее, имея одну модель развития в регионах. Плюс очень важен человеческий фактор, развитие команды, профессионализм, энергия, настрой сотрудников и так далее. Мы сами занимаемся подбором персонала, у нас очень сильная команда и технологии работы. Поэтому франшизу пока не собираемся запускать.

— Какие ваши дальнейшие планы по развитию в Сибири?

— 31 марта мы планируем открытия первых магазинов в Новокузнецке и Барнауле. В начале летнего сезона первый магазин рассчитываем запустить в Красноярске. Также ведём активные переговоры практически со всеми крупнейшими ТРЦ Красноярска, включая «Мегу», «POKROVSKY», «Июнь», «Планету», «Красноярие». Кроме того, мы изучаем возможность открытия новых магазинов в Кемерово и Томске. Рассматриваем возможность запуска второго магазина в Новокузнецке в перспективе трёх лет. Таким образом, в ближайшие несколько лет Сибирь должна стать для Familia одной из самых важных точек роста.

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