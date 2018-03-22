В отношении новосибирской службы доставки суши «Харакири» решается вопрос о возбуждении уголовного дела

В Новосибирске пять человек отравились суши, которые им доставила известная служба «Харакири». Сейчас предприятие не работает по требованию управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Острую кишечную инфекцию получили пять работников одной из новосибирских организаций после заказа суши и роллов в службе доставки «Харакири» (ООО «Суши-Экспресс»). Когда в региональное управление Роспотребнадзора поступили соответствующие извещения из Центра гигиены и эпидемиологии, была организована проверка предприятия общественного питания. Специалисты отобрали пробы кулинарных изделий, полуфабрикатов, взяли смывы с оборудования и обнаружили нарушения. Например, для поваров отсутствовала раковина для мытья рук, а для уборки производственных помещений и туалета использовался один инвентарь. В Роспотребнадзоре также добавили, что в помещениях кулинарного цеха «не предусмотрена последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции».

В отношении службы доставки составлен протокол о временном запрете деятельности с 20 марта, и информация о нарушениях направлена в следственное управление СК России по региону. Так, ведомство требует возбуждения уголовного дела по ч. 1. ст. 238 УК РФ «Выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По данной статье руководство компании может получить штраф до 300 тыс. рублей либо ограничение свободы на срок до двух лет. В следкоме подтвердили получение материалов проверки. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В официальной группе в ВКонтакте представители сети, комментируя ситуацию, подчеркнули, что такой инцидент случился впервые за 15 лет работы. «К сожалению, подвел человеческий фактор в виде недобросовестного сотрудника, который у нас больше не работает», — рассказали в ООО «Суши-Экспресс».

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