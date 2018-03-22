Андрей Травников утвердил программу привлечения инвестиций мирового уровня

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников утвердил программу, по которой в регион будут привлекать инвестиции мирового уровня до 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства экономического развития.

Программа привлечения иностранных инвестиций в Новосибирскую область на 2018 – 2020 годы получила утверждение 20 марта от главы региона Андрея Травникова. Документ был разработан в рамках соглашения между федеральным минэкономразвития и правительством Новосибирской области о поддержке развития кластера «Сибирский наукополис».

С помощью программы определены перспективные направления для привлечения инвестиций в область, основные целевые страны-инвесторы и группы инвесторов, перечень перспективных проектов. Все это станет основой для подготовки инвестиционных предложений, участия в конгрессно-выставочных мероприятиях, продвижения Новосибирской области.

В областном министерстве экономического развития ожидают, что до 2020 года в регион будет привлечено 11 млрд рублей инвестиций мирового уровня. Напомним, данная программу была рассмотрена еще в октябре, через две недели после назначения главы региона.

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