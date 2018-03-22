Стали известны планы инвестора по долгострою на площади Карла Маркса в Новосибирске

В мэрии Новосибирска рассказали о планах инвестора превратить недостроенную гостиницу «Турист» на площади Карла Маркса в отель премиум-класса, передает официальный портал города.

20-ти этажный долгострой в центре левобережья Новосибирска сносить не будут, поскольку затраты на демонтаж сопоставимы с затратами на завершение проекта. Гостиницу, которая стояла недостроенной полвека, превратят в отель премиум-класса.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал СМИ, что собственник «Турсиб-А» нашел инвестора для продолжения строительства. Как и глава города, главный архитектор Новосибирска Виктор Тимонов не стал уточнять, о каком инвесторе идет речь, чтобы «не спугнуть», но добавил, что территория рядом со зданием будет благоустроена также за счет инвестора. В предварительном проекте завершения строительства есть планы и по продлению подземного перехода метро, чтобы оттуда можно было попасть в холл отеля. Сроки, в которые начнутся работы на долгострое, в мэрии пока не называют.

Гостиница «Турист» на 800 мест задумывалась как главный отель левобережья, и ее начали строить еще в 1968 году. К началу 1980-х гг. монтаж здания был завершен, но внутренняя отделка так и не началась.

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