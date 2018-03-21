Депутаты комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области рассмотрели поправки в областной закон об установлении критериев для определения масштабных инвестиционных проектов, под которые земля выделяется без торгов. Также в очередной раз парламентарии выразили недовольство отсутствием на заседании первых лиц профильных ведомств.

На заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам законодательного собрания Новосибирской области 21 марта председатель рабочего органа Евгений Покровский обратил внимание на отсутствие врио министров ЖКХ и энергетики и строительства. «Один в отпуске, другой отсутствует. Поэтому хотелось бы обратиться к администрации Новосибирской области, чтобы они каким-то образом либо ускорили процесс формирования, либо министры, которые временно исполняют обязанности, все-таки присутствовали на комитете», – заметил Евгений Покровский. Напомним, это уже не первый случай, когда в ходе заседания строительного комитета депутаты выражают недовольство отсутствием кого-либо из министров или глав департаментов.

В ноябре прошлого года парламентарии попросили руководителя департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Георгия Жигульского посещать заседания. Затем попросили врио губернатора Андрея Травнкиова ускорить процесс назначения главы минстроя.

В результате и.о. министра строительства региона Елена Бондаренко представила проект закона Новосибирской области о внесении изменений при установлении критериев, которым должны соответствовать объекты масштабные инвестиционные проекты (МИП), для размещения которых предоставляются земельные участки предоставляются в аренду без торгов. Так, в качестве дополнительного критерия, которому должны соответствовать МИП, предлагается в том числе и строительство многоквартирных домов общей площадью не менее 10 тыс. кв. м., где не менее 10% жилья будет подлежать передаче обманутым дольщикам и иным гражданам, рассчитывающим на поддержку со стороны правительства области. «Такой подход позволит сократить сроки восстановления нарушенных прав граждан и реализации масштабного инвестиционного проекта», – резюмировала Елена Бондаренко.

Зампредседателя строительного комитета Дмитрий Козловский поддержал проект, но при этом высказал пожелание: «Когда вы будете рассматривать, какие дома достраивать, выделять какие-то суммы, в первую очередь рассматривайте те объекты, которые числятся в наказах депутатам», – попросил депутат.

Члены комитета единогласно поддержали представленные изменения.

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