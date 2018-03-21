Новосибирская область вошла в топ рейтинга регионов России по объему рынка новых легковых автомобилей по итогам января – февраля 2018 года. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».



В указанный период в целом по России было зарегистрировано 195,4 тысяч единиц новых легковых авто, что на 21,7% выше результата годичной давности.

Самым крупным регионом по объемам рынка остается Москва, показатель которой за отчетный период составил 28,5 тыс. проданных авто. Это на 13% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Существенно вырос рынок расположившегося на втором месте рейтинга Подмосковья – на 16%, составив 15,9 тыс. новых автомобилей. Замкнул тройку лидеров Санкт-Петербург с результатом 13,1 тыс. машин. Показатели региона выросли на 21% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Источник сообщил, что порядка 30% российского рынка занимают три лидирующих региона.

В топ-5 лидеров также вошли Татарстан и Краснодарский край, увеличив свои рынки на 12% и 18% соответственно. Новосибирская область заняла в рейтинге лишь 26 место. Объем рынка новых легковых авто в регионе составил 1,9 тыс. авто за указанный период. Он вырос на 13,1% по сравнению с 2017 годом, когда результат составлял 1,7 тысяч машин. Доля Новосибирской области относительно рассматриваемого рынка по стране составляет 1%.

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