Райффайзенбанк кредитует красноярскую энергосбытовую компанию

Райффайзенбанк открыл кредитную линию ПАО «Красноярскэнергосбыт» на сумму 1 млрд рублей на срок до 31 декабря 2018 года. Полученные средства будут направлены на пополнения оборотных средств компании. Заемные средства предоставляются отдельными траншами в пределах общего лимита на срок от 1 дня до 90 суток.

Райффайзенбанк является банком-партнером для компании c 2016 года и осуществляет комплексное обслуживание, в том числе расчетно-кассовое обслуживание, кредитование и другие услуги.

«Райффайзенбанк на протяжении длительного времени сотрудничает с региональными электроэнергетическими предприятиями. Красноярскэнергосбыт является примером успешного бизнеса в этой сфере. Компания непрерывно расширяет спектр своих услуг, внедряет современные подходы в обслуживании населения и юридических лиц, показывает эффективность своей бизнес-модели», – комментирует Жанна Романова, директор сети операционных офисов Райффайзенбанка по Красноярскому краю.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.