В Новосибирске снижается уровень миграции

Новосибирсктат сообщил об итогах миграции населения Новосибирска за 2017 год. В целом миграционные потоки в Новосибирске в 2017 году характеризовались ростом выбывших, уменьшением прибывших и миграционного прироста.

Как сообщил Новосибирскстат, в 2017 году общий объем миграции населения в городе увеличился на 6 тысяч человек, это на 6,8% больше, чем годом ранее. Число приехавших в городуменьшилось на 0,25 тысяч человек. Уехавших же напротив, стало больше – на 17% или 6,3 тысяч человек. Такие показатели привели к сокращению сальда миграции в 1,8 раза. Отмечается, что сальдо миграции населения в город из регионов России сокращается с 2013 года. Ранее положительное сальдо миграции Новосибирску гарантировали международный обмен и переезды между другими городами России. «Доля миграции в пределах России сокращается и, соответственно, растет доля международной миграции», – сообщает источник.

Помимо этого, Новосибирск перестал привлекать мигрантов из других населенных пунктов области. Миграционный прирост внутри региона в 2016 году уступил место убыли, которая составила 1,3 тысяч человек. Поток прибывших в Новосибирск уменьшился на 0,8 тысяч человек, выбывших в область – вырос на 1,3 тысяч человек.

Прирост международной миграции в регионе сократился на 2,6 тысяч человек. Однако, следует отметить, что обмен населением со странами СНГ демонстрирует положительную статистику для Новосибирской области, в обмене с другими странами же зафиксирована убыль.

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