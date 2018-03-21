На сайте Центра управления городским автоэлектротранспортом подведены итоги опроса, который проводился с февраля с целью определения маршрута для автобуса по направлению Академгородок – аэропорт Толмачево.

Министерство транспорта Новосибирской области, обращая внимание на результаты опроса, решило направить автобус из Академгородка до международного аэропорта Толмачево через дамбу ГЭС. Напомним, предлагались также варианты с пересечением Оби через Бугринский и Димитровский мосты.

«С учётом проведённого ранее опроса минтрансом Новосибирской области установлены: схема межмуниципального маршрута «Аэропорт «Толмачёво – Академгородок», режим работы (время начала движения – 5-00, окончание – 22-00, интервал 1 час) и остановки по пути следования: аэропорт «Толмачево», Молкомбинат, пл. Кирова, ул. Петухова, п. Элитный, п. Мичуринский, ул. Ветлужская, Шлюз, гостиница «Золотая Долина», — говорится в сообщении ЦУГАЭТ.

Таким образом, общественный транспорт из Академгородка до Толмачево будет следовать по Советскому шоссе, затрагивая отдаленные микрорайоны: левобережный ОбьГЭС и правобережный Шлюз. Установленный вариант поддержало 91,2% участников опроса.

ЦУГАЭТ запустил новый опрос, чтобы рассчитать пассажиропоток и выбрать, на каком типе автотранспорта осуществлять перевозки.

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