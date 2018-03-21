Новосибирский арбитраж встал на сторону судебных приставов, решив обратить взыскание на земельный участок площадью 185 га, принадлежащий ООО «Нефтеперерабатывающий завод «Барабинский». Отметим, что ранее на этой территории (Куйбышевский район), ООО «Нефтеперерабатывающий завод «Барабинский» планировал построить завод мощностью 3 млн т нефти в год.

19 марта Арбитражный суд Новосибирской области встал на сторону судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов по Куйбышевскому и Барабинскому районам Ольги Бадер. Согласно материалам дела, суд решил обратить взыскание на земельный участок в Куйбышевском районе, принадлежащий на праве собственности ООО «Нефтеперерабатывающий завод Барабинский». Третьими лицами в споре выступают ЗАО «Сибакадемстрой» и Администрация Барабинского района Новосибирской области.

«Основная задолженность у НПЗ «Барабинский» перед районной администрацией – свыше 512 тыс. рублей по арендной плате. Поскольку у должника нет другого имущества, мы установили, что на него зарегистрирован земельный участок и судебный пристав-исполнитель обратился в суд», — рассказали «КС» в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.

Отметим, что согласно Росреестру, кадастровая стоимость участка составляет около 400 млн рублей.

В 2013 году компания сообщала, что планирует построить на данной территории нефтеперабатывающий завод мощностью 3 млн тонн в год. На тот момент стоимость проекта оценивалась в 45 млрд. рублей с пятилетним сроком окупаемости. Проектированием завода занималось омское НПО «Мостовик», генподрядчиком выступало новосибирское ЗАО «Сибакадемстрой». Однако, в октябре 2015 глава минпромторга Новосибирской области Николай Симонов рассказал журналистам, что инвесторы вышли из проекта. «Сегодня инициативная группа активно ищет инвестора. Реального инвестора на сегодняшний день за этим проектом мы не ощущаем», — уточнял Симонов.

Согласно «СПАРК-Интерфакс», владельцем ООО является Александр Осьминин. По данным «КС», компания продолжает поиски инвестора и намерена в ближайшее время обжаловать решение суда.

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