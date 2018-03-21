Новосибирскстат сообщил о деловой активности предприятий розничной торговли Новосибирской области. Источник сообщил о результатах опроса руководителей организаций о причинах торможения развития розничной торговли.

По результатам исследования Новосибирскстатом деловой активности в розничной торговле в 1 квартале 2018 года 80% опрошенных руководителей организаций оценили экономическую ситуацию в регионе как удовлетворительную, 10,5% – как неблагоприятную. При этом, в 1 квартале 2017 года указанные показатели составляли 76,4% и 10,9% соответственно.

Как отмечает Новосибирскстат, главным образом на экономическую ситуацию в розничной торговле оказывает влияние недостаточный платежеспособный спрос. Об этом источнику сообщили 61,5% опрошенных. 61,4% указали, что мешает развитию розничной торговли высокая конкуренция со стороны других организаций розничной торговли. 47,4% посетовали на высокий уровень налогов, еще 45,6% – на высокую арендную плату. Также отмечались такие причины, как высокие транспортные расходы – 31,6%; высокий процент коммерческого кредита – 26,3% и недостаток финансовых средств – 22,8%.

Помимо этого, сообщается, что по оценке руководителей, средний уровень торговой наценки в I квартале 2018 года составил 32,3%. При этом большинство респондентов считают, что он существенно ниже уровня, который был бы достаточным для возмещения их затрат и обеспечил бы получение необходимой прибыли. Среди опрошенных респондентов более 60% полагают, что для получения необходимой прибыли средний уровень торговой наценки должен быть не ниже 16%, но и не выше 50%.

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