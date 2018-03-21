«Новосибирск и так перегружен»: депутат Госдумы выступил за перенос столицы из Москвы в Республику Алтай

Накануне выборов президента России депутат Госдумы Александр Карелин посетил Республику Алтай. На встрече с местными жителями он поддержал идею переноса столицы страны из Москвы в Горно-Алтайск, передают «Новости Горного Алтая».

На встрече с жителями села Майма, находящегося недалеко от столицы Республики Алтай – Горно-Алтайска, — именитый спортсмен, депутат Госдумы РФ Александр Карелин ответил на вопрос о своем отношении по переносу столицы страны в Сибирь и, в частности, в Горно-Алтайск.

«Конечно, я за то, чтобы перенести столицу из Москвы в Горно-Алтайск, чтобы вы чувствовали себя центром мироздания. Я не шучу. Сибирь посередине страны находится, но Новосибирск и так перегружен, это маленький провинциальный полуторамиллионный город. Лучше сюда. Но сначала нужно создать соответствующую инфраструктуру, и это государственная задача… Повторю — я не шучу, но к этому нужно готовиться. Если будем в Думе голосовать по этому вопросу, я буду только за», — цитирует издание «Новости Горного Алтая» Александра Карелина.

Издание также передает, что местные чиновники увидели в частых визитах спортсмена в Горный Алтай цель занять губернаторское кресло после того, как в следующем году у нынешнего главы региона Александра Бердникова истечет срок полномочий.

Напомним, именно Республику Алтай Александр Карелин выбрал в 2017 году в качестве места празднования своего 50-летнего юбилея.

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