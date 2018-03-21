Мэрия Новосибирска запустила приложение для поиска могил

Мэрия Новосибирска внедрила технологию «Ритуал», которая поможет горожанам ориентироваться в сфере ритуальных услуг города. Технология будет работать в форме мобильного приложения

Новосибирская мэрия запустила информационную систему «Автоматизированная система общественных кладбищ Новосибирска «Ритуал». Об этом рассказал 20 марта в ходе пресс-конференции заместитель начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин. С 20 марта сервис появился в открытом доступе.

Необходимость создания информационной системы объясняется тем, что ранее все данные о захоронениях хранились в разных местах, на кладбищах хранились лишь собственные данные. Кроме того, система должна значительно упростить процесс оформления заявки на захоронение.

Планируется, что 22 марта депутатам новосибирского горсовета будет предоставлен отчет о проделанной работе. Напомним, что ранее о намерении ввести подобную систему неоднократно рассказывал начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Александр Люлько.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.