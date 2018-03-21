18 марта в Новосибирской области прошли президентские выборы. Как и предсказывали эксперты «Континента Сибирь», избирательная кампания и сами выборы прошли спокойно и без скандалов. Подведены предварительные результаты по Новосибирской области. Регион показал среднюю по стране явку, но заметно выросшие в сравнении со статистическими ожиданиями результаты поддержки Владимира Путина – около 71 %. Как прошедшие выборы повлияют на политическую и социальную обстановку в столице Сибири?

Явка на выборы президента России в Новосибирской области по предварительным результатам составила около 60%. Напомним, на выборах 2012 года на участки пришло 63% избирателей. Объяснить это можно несколькими факторами: как сообщил источник близкий к одной из политических партий, свою роль сыграли традиционно низкие показатели явки в регионе. Политолог Владимир Леонтьев отмечает, что некоторые избиратели предпочитают «беречь» свой выходной день. Депутат Законодательного собрания Новосибирской области от партии «Единая Россия» Андрей Панферов заметил, что многие граждане живут не по прописке и не могут голосовать на своих избирательных участках: «Во многих населенных пунктах, преимущественно в деревнях, есть люди, которые уехали из района по каким-то причинам, обычно на заработки. Они не могут голосовать по прописке, однако в списках числятся. Остальные же жители приходили и голосовали», – заметил депутат.

Собеседники корреспондента «КС» признали, что солидарны с Андреем Травниковым – явку на прошедших выборах можно назвать удовлетворительной. Андрей Панферов заметил: «Если говорить о явке в целом, то она средняя, устойчивая. Задача была выполнена и это замечательно». С ним согласился Владимир Леонтьев: «В целом, явка достаточная, чтобы понять волеизъявления народа. Можно сказать, что явка нормальная, это не 40% и не 38%». Депутат новосибирского Совета депутатов Игорь Салов посетовал, что были созданы условия для повышения явки, которые не помогли до конца добиться поставленной цели. «Мы посчитали, что если на избирателя не оказывать давление, то показатели будут выше. Но также многое зависит и от кандидатов, а многие из них не впечатлили. Мне лично кажется, что планка ниже 60% голосов, делает все усилия власти по утверждению своей легитимности напрасными. Понятно, что минимального уровня явки у нас нет, но это дает возможность некоторым оппозиционным силам усомниться в легитимности власти», – отметил Игорь Салов. Напомним, что Андрей Травников также согласился с такой оценкой: «Это уровень, равный среднему уровню по стране. Можно констатировать, что явка высокая», – заявил врио губернатора на брифинге 19 марта.

Некоторые собеседники корреспондента «КС» заметили, что данные президентские выборы стали для региона особенными. Игорь Салов отмечает высокий уровень технического оснащения выборов: трансляции, впервые проходившие в режиме онлайн на всех участках региона, не было замечено нарушений организационного характера, ход голосования и показатели явки своевременно освещались региональным Избирательным комитетом. Источник, близкий к новосибирскому отделению партии КПРФ, напомнил, что рядом с избирательными участками проводились развлекательные мероприятия, в Новосибирске же параллельно с выборами президента было организовано голосование по выбору территорий для благоустройства. «Для людей поход на избирательный участок стал настоящим праздником, и в вопросах организации явки все, что можно было сделать, было реализовано», – подчеркнул собеседник корреспондента «КС».

Игорь Салов призвал извлечь все хорошее и полезное, что было на обсуждаемых выборах, и в дальнейшем это развивать. «Мне кажется, что нужно ставить цель, что бы явка была не ниже 60%. Ведь тогда понятно, чего хотят люди, о чем они заявляют своим выбором, что их беспокоит», – заключил депутат.

Напомним, что на состоявшемся 23 январе круглом столе, организованным «КС» эксперты отметили важность организации высокого уровня явки в регионе.

Отказ от левого курса

Новосибирская область традиционно считалась регионом с высокой поддержкой левых сил. Однако, прошедшие выборы опровергли тенденцию. Владимир Путин набрал около 71% голосов по предварительным результатам, причем в абсолютном исчислении за действующего главу государства проголосовало более 920 тысяч человек в сравнении с 762 тысячами в 2012 г. Секретарь регионального отделения «Единой России» Валерий Ильенко отмечает, что ожидалось около 65% голосов за действующего президента. На деле же количество голосов за Владимира Путина повысилось на 15 пунктов по сравнению с 2012 годом, и на 6 пунктов снизились показатели КПРФ. «Для Новосибирской области, как непростого региона, это серьезные показатели, и в том числе, это результат правильно построенной предвыборной кампании, в которую, вне всякого сомнения, внес определенный вклад врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников», – подчеркнул Валерий Ильенко.

С ним согласился депутат Законодательного собрания Новосибирской области от «Единой России» Юрий Зозуля. Он отметил, что увеличение роста электоральной поддержки Владимира Путина показывает, что вектор развития страны, выбранный президентом России правильный. «Авторитет и позиция, которую занимала Россия в мире и те проекты, которые реализуются внутри страны, были правильно выбраны и пользуются поддержкой населения», – заметил Юрий Зуозуля. Он также добавил, что избиратели верят в те изменения, которые наблюдаются в регионе и верят в курс, который провозгласил президент.

Особенности выборов федерального уровня указал Владимир Леонтьев: «Наши избиратели все равно придерживаются федеральных взглядов в таких выборах, нравится это кому-то или нет. Поэтому поддержка действующего президента очень велика. Можно сказать, что это периферийный взгляд, но я считаю, что это правильный выбор». Политолог констатировал, что никто из кандидатов, по его мнению, не мог составить серьезную конкуренцию Владимиру Путину. Разочаровался в других кандидатах и Андрей Панферов. При этом депутат отметил, что была проведена большая предварительная работа, обеспечившая результат действующего президента. «Людям продемонстрировали, каковы перспективы Путина как главы государства. Положительным событием также стало обращение Владимира Путина к Федеральному собранию. Очень много значит тот факт, что Путин обратил внимание на молодежь. Это положительное решение, поскольку к молодым людям стоит относиться внимательно», – рассказал корреспонденту «КС» Андрей Панферов.

Присоединился к общему мнению и Игорь Салов. Он отметил, что для кандидата Путина эти выборы тоже были уникальными: он объехал полстраны и услышал от избирателей их желания и требования. Таким образом, на стадии предвыборной кампании ему были названы все замечания. Но депутат отмечает, что эти претензии касались в основном внутренней политики. «Пользуясь такой огромной поддержкой, он получил ясные сигналы о существующих проблемах. В первую очередь, это рост цен, который неадекватен росту доходов. Люди еще раз ему поверили, и я убежден, что сейчас проблемы сдвинутся с мертвой точки», – заключил Игорь Салов.

Для председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрея Шимкива, по его заверениям, результат не стал удивительным. Он ожидал, что люди настроены отдать голоса в пользу действующего главы государства. «При этом, это (уровень поддержки Путина) не результат работы агитаторов, пресловутого административного ресурса или чего-то еще. Результаты выборов – это же всегда и итоги, и надежды. Вот здесь и итоги, и надежды совпали», – сказал председатель регионального Заксобрания. Андрей Шимкив также поблагодарил избирателей за понимание важности каждого голоса и как следствие активное посещение избирательных участков.

При этом, представитель новосибирского отделения КПРФ сообщил, что разочарован отсутствием конкурентной борьбы на выборах. Источник уверен, что против кандидата от КПРФ велась жесткая информационная борьба, что сильно уменьшило симпатии людей к нему. Член КПРФ отметил, что он разочарован тем, что Новосибирская область не поддержала левые силы. «Очень жаль, что наши избиратели отказались от своих традиционных симпатий. Понятно, что условия сложились против всех оппозиционных кандидатов, но раньше жители области славились своей рассудительностью и объективностью. Они делали правильный выборы», – посетовал собеседник «КС».

Спикеры отмечают, что высокий уровень поддержки действующего президента может сыграть на руку региону. «На мой взгляд, Новосибирску стоит ожидать массированной поддержки Андрея Травникова со стороны федерального центра. Я думаю, что успех Путина обязательно трансформируется в поддержку Андрея Травникова на предстоящих губернаторских выборах», – прогнозирует депутат Законодательного Собрания от партии «Справедливая Россия» Анатолий Кубанов. Эксперты ранее отмечали, что Андрей Травников смог организовать спокойную и прозрачную избирательную кампанию в регионе. В совокупности с поддержкой действующего президента, по мнению собеседников «КС», врио губернатора имеет хорошие шансы осенью на губернаторских выборах. При этом Игорь Салов напоминает, что врио губернатора занимался только организационной деятельностью. «Андрей Травников, как и партия «Единая Россия» не отстаивали в этих выборах чью-либо позицию», – подчеркнул депутат.

Многие собеседники «КС» считают, что в федеральном центре будет отмечена смена политических симпатий в регионе. Регион, по словам источника, близкого к Новосибирскому отделению «Единой России», будет отблагодарен за «правильный выбор».

Судьба глав муниципальных образований

Андрей Травников во время брифинга 19 марта пообещал, что обратит особое внимание на муниципалитеты, которые продемонстрировали низкий уровень явки. Врио губернатора не назвал конкретные районы и их глав, предпочитая дождаться окончательных результатов. Однако, источник, близкий к избирательной комиссии Новосибирской области, уверяет, что по предварительным результатам самый низкий процент явки в регионе в Чулымском, Мошковском районах и г. Обь Новосибирской области.

Эксперты, опрошенные корреспондентом «КС» считают, что главы некоторых районов действительно упустили настроения своих избирателей. «Безусловно, есть факты недоработки некоторых глав муниципальных образований. Определенные руководители несколько устранились от выполнения своей задачи. Главная причина низкой явки в некоторых муниципальных образованиях, на мой взгляд, это отсутствие людей на местах», – заметил Андрей Панферов. Источник, близкий к Новосибирскому региональному отделению «Единой России» заметил, что отдельные главы районов действительно потеряли связь со своими жителями. Причем источник отмечает, что недочеты наблюдаются в деятельности глав районов в целом. «Эти районы нам давно известны, и я ничуть не удивился, когда узнал, что их руководители не обеспечили высокий уровень явки. Проблемы там существуют давно, и отрадно, что врио губернатора обратил на эти районы внимание», – подчеркнул источник. Он также добавил, что считает, что речь идет в первую очередь о Чулымском и г. Обь.

Юрий Зозуля высказывает предположение, что данные нарушения связаны с отменой Заксобранием региона всенародных выборов глав муниципальных образований. «Я тогда был одним из немногих, кто открыто выступал против этого решения и в своем обращении к членам фракции «Единая Россия» призывал коллег по фракции не голосовать за этот проект. Но в итоге его все же приняли. Хотя последствия этого шага были понятны уже тогда: отрыв власти от народа. Когда глава муниципального образования выбирался людьми, он мог опираться на позицию людей, которые доверили ему свои голоса. И его авторитет проходил регулярную проверку на народных выборах. А сегодня главы района выбираются 50-100 людьми и могут выражать интересы, зачастую, только этой группы лиц, а не жителей муниципального района», – говорит Зозуля. Депутат также отметил, что следует рассмотреть вопрос о введении ограничения по количеству сроков пребывания в должности главы муниципального образования – не более двух подряд. «Если руководитель проявил себя с положительной стороны ( а 10 лет достаточный срок разобраться в этом) – то нужно «двигать» этого талантливого руководителя наверх или на новый участок работы. Так и будут образованы «лифты» в системе управления. А то у нас очень часто руководители районов сидят на должностях по 15 и более лет. При всем уважении к некоторым из них – нельзя же до гробовой доски «греть» кресло», – полагает Зозуля.

Владимир Леонтьев призвал не спешить с выводами. По словам политолога зачастую финансовые сложности или независящие от глав районов обстоятельства не позволили им набрать надлежащий уровень явки. «Врио губернатора имеет право требовать обеспечения явки от глав районов, но тут следует разобраться в нюансах тех или иных муниципальных образований», – подытожил политолог.

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