Новосибирская область потратит на весенне-полевые работы на 11% больше, чем в 2017 году. Затраты на посевную оцениваются в 5,2 млрд рублей. Рост стоимости обусловлен удорожанием горюче-смазочных материалов (ГСМ) и электроэнергии. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции глава регионального минсельхоза Василий Пронькин.

По данным врио министра сельского хозяйства НСО, сельхозтоваропроизводители области проведут сезонные посевные работы на площади 2 млн 380 тыс. га. Из них по плану яровыми будет засеяно 1 млн 980 тыс. га, в том числе, 1 млн 532 тыс. га пойдут под зерновые и зернобобовые.

«Стоимость всех весенне-полевых работ составляет порядка 5,2 млрд рублей, — уточнил Василий Пронькин. — Это общая сумма, с учетом подорожания ГСМ, которое произошло за последние две недели», — отметил он.

Объемы посевных площадей по овощам и картофелю останутся на уровне предыдущего года. Согласно планам минсельхоза НСО, в 2018 будет произведено порядка 500 тыс. тонн картофеля и 220 тыс. тонн овощей.

«Мы нацелены на диверсификацию посевных площадей, — подчеркнул Василий Пронькин. — Напомню, если в прошлом году было 82 тыс. га технических культур, то в этом году ожидаем 124 тыс. га. Большое внимание уделено структуре посевных площадей по производству кормовых культур», — добавил он.

По информации, озвученной Василием Пронькиным, сегодня семена всех культур есть в полном объёме, идёт завоз удобрений (из необходимых 48 тыс. тонн в хозяйствах находится 12 тыс.), готовность техники составляет 89%.

«Меры государственной поддержки мы начали оказывать с февраля текущего года, — заявил врио министра, — на сегодняшний день мы профинансировали около 0,5 млрд рублей. Общая сумма мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям при предоставлении ими необходимых документов, составляет 1 млрд 952 млн рублей. Фактически это 40% от затрат», — резюмировал Пронькин.

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