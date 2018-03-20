Помимо Монумента Славы, в Новосибирске благоустроят еще один объект

По сообщению от совета депутатов Новосибирска, в Новосибирске на следующий год за счет федерального бюджета будет благоустроен не только проект-победитель рейтингового голосования.

В голосовании за благоустройство общественных пространств больше всего голосов было отдано дизайн-проекту сквера на территории Монумента Славы в Ленинском районе Новосибирска. По словам спикера горсовета Дмитрия Асанцева, активность новосибирцев в голосовании за комфортный город была отмечена на федеральном уровне.

«Первое место в Новосибирске занял Монумент славы в Ленинском районе. Это знаковый для всех новосибирцев объект, место с историей, светлой памятью, уважением к тем, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. За эту общественную территорию проголосовало 33 454 новосибирца из разных районов», — прокомментировал итоги Дмитрий Асанцев.

На второе место вышел Затулинский парк в Кировском районе, и, он, как сообщил председатель совета депутатов, будет наравне в победителем благоустроен в 2019 году. «Затулинский парк — это тоже большая территория, которую жители считают необходимым благоустроить, сделать ее лучше и красивее. Отмечу, что из других районов города данный проект поддержало 2794 человека, а это говорит о его востребованности», — подчеркнул Асанцев, добавив, что два проекта будут реализованы в один год, если федеральный центр выделит деньги на это.

Дизайн-проект Затулинского дисперсного парка разрабатывало КБ «Стрелка», которому принадлежит концепция благоустройства Михайловской набережной. Из пояснений к проекту парка следует, что на территории Затулинского жилмассива создадут зону площадью около 10 га, на которой будут сосредоточены спортивные, рекреационные, образовательные и развлекательные объекты.

Остальные восемь объектов из правобережных районов Новосибирска власти планируют благоустроить с 2020 по 2022 годы

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