22 марта в рамках клуба читающих маркетологов в Новосибирске состоится обсуждение книги Роба Фитцпатрика «Спроси маму. Как общаться с клиентами и подтвердить правоту своей бизнес-идеи, если все кругом врут?». Спикером клуба станет директор по маркетингу NPM Group Максим Махеров.

Книга Роба Фитцпатрика посвящена особенностям общения с клиентами, механикам проведения глубинных интервью, разработке и презентации бизнес-идей. Книгу представит директор по маркетингу NPM Group Максим Махеров.

«Я давно скептически отношусь к маркетинговым исследованиям по двум причинам: мало того, что они дают неоднозначную информацию, так еще она может быть и неоднозначно интерпретирована. Именно поэтому, на мой взгляд, они не позволяют принципиально снизить количество фейлов на рынке. А вот книга «Спроси маму» дает новый взгляд на проблему проявления потребностей. Книга явно предназначена для стартапов, но ведь маркетинг тоже во многом стартаперство. Считаю, что это маст рид для всех, кто хочет научиться слышать своих клиентов», — аргументирует Максим Махеров свой выбор книги.

Напомним, первая встреча клуба в Новосибирске состоялась 28 марта: участники обсудили книгу Тима Брауна «Дизайн-мышление в бизнесе». Встречи читающих маркетологов будут проходить один раз в месяц, организаторами выступают омское маркетинговое агентство «Делфи» и новосибирское digital-агентство Wow.

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